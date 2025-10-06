Θωρακισμένο SUV αντέχει 400 βολές με λέιζερ

Η VinFast δημιούργησε ένα πολυτελές ηλεκτρικό μοντέλο που αντέχει σε πυρά κάθε είδους.

Μια εντυπωσιακή αποκάλυψη ήρθε από την VinFast -μια εταιρεία που προς το παρόν δραστηριοποιείται στο μακρινό Βιετνάμ και σε αρκετές άλλες χώρες της Ασίας- σε συνεργασία με την εταιρεία θωράκισης Inkas.

Το άγνωστο στην Ευρώπη ηλεκτρικό SUV με την ονομασία Lac Hοng 900 LX έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε εξωτερικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων 400 βολών λέιζερ. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του φέρει πιστοποίηση VPAM VR7, κάτι που σημαίνει ότι είναι ικανό να αντέξει σε πυρά από πολυβόλα και διατρητικά φυσίγγια, καθώς και σε έκρηξη δύο χειροβομβίδων DM51.

Παρά την ισχυρή του θωράκιση, το Lac Hοng 900 LX παραμένει πολυτελές, με χρυσές λεπτομέρειες να κοσμούν τις εξωτερικές του επιφάνειες και ένα υψηλής ποιότητας εσωτερικό να δίνει το στίγμα της φιλοσοφίας του μοντέλου.

Η βασική έκδοση του 900 LX, η οποία μοιράζεται αρκετά μέρη με το μοντέλο VF 9, διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 402 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε 6,8 δευτερόλεπτα. Στη θωρακισμένη παραλλαγή (διατίθεται και σε απλή), η ισχύς αυξάνεται στους 455 ίππους. Ωστόσο, οι επιδόσεις της είναι μοιραία υποδεέστερες, εξαιτίας του αυξημένου βάρους, φτάνοντας τα 9,8 δευτερόλεπτα για το τυπικό 0–100 χλμ/ώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μπαταρία που τροφοδοτεί με ενέργεια τους δύο ηλεκτροκινητήρες φέρει την υπογραφή της κινεζικής CATL και έχει χωρητικότητα 123 kWh.

Αν μη τι άλλο, το θωρακισμένο Lac Hοng 900 LX της VinFast έρχεται να επιβεβαιώσει την τάση που θέλει την πολυτέλεια και την άνεση να συνδυάζονται ιδανικά για όλους όσοι επιθυμούν το… κάτι παραπάνω σε επίπεδο ασφάλειας.