Τι αλλάζει από σήμερα στα αυτοκίνητα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει αυστηρότερους κανόνες στα νέα επιβατικά και βαν, καθιστώντας υποχρεωτικά περισσότερα συστήματα ασφαλείας και αυξάνοντας τα στάνταρ ασφαλείας.

«Μια σημαντική αλλαγή τίθεται σε ισχύ από σήμερα, 7 Ιουλίου 2026, στις ευρωπαϊκές αγορές αυτοκινήτου, καθώς ξεκινούν να εφαρμόζονται οι νέοι, αυστηρότεροι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των οχημάτων.

Όπως ανακοίνωσε η Κομισιόν, από τις 7 Ιουλίου 2026, όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα και βαν που πωλούνται εντός των κρατών-μελών της Ε.Ε. πρέπει να ενσωματώνουν στον βασικό τους εξοπλισμό μια σειρά από προηγμένα τεχνολογικά συστήματα αλλά και δομικές αναβαθμίσεις.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, προστατεύοντας όχι μόνο τους οδηγούς και τους επιβάτες, αλλά και τους πιο ευάλωτους χρήστες των δρόμων, όπως είναι οι πεζοί και οι ποδηλάτες.

Υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας

Η πιο σημαντική προσθήκη στον υποχρεωτικό εξοπλισμό αφορά το εξελιγμένο σύστημα αυτόνομου φρεναρίσματος έκτακτης ανάγκης. Το σύστημα αυτό δεν θα εντοπίζει απλώς προπορευόμενα οχήματα, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει έγκαιρα πεζούς και ποδηλάτες, ακινητοποιώντας αυτόματα το αυτοκίνητο αν ο οδηγός δεν αντιδράσει σε μια επικείμενη σύγκρουση.

Παράλληλα, για την καταπολέμηση μιας από τις κυριότερες αιτίες ατυχημάτων, της απόσπασης προσοχής, οι κατασκευαστές υποχρεούνται πλέον να εξοπλίζουν τα μοντέλα τους με ένα προηγμένο σύστημα προειδοποίησης του οδηγού, το οποίο θα ανιχνεύει πότε εκείνος αφαιρείται ή δεν κοιτάζει τον δρόμο, εκπέμποντας άμεσες ειδοποιήσεις.

Αλλαγές στη σχεδίαση των νέων αυτοκινήτων

Οι αλλαγές, ωστόσο, δεν περιορίζονται μόνο στα ηλεκτρονικά συστήματα αλλά επεκτείνονται και στην σχεδίαση των νέων αυτοκινήτων. Οι νέες προδιαγραφές επιβάλλουν τη βελτίωση της ορατότητας του οδηγό προς τα εμπρός και τον περιορισμό των «τυφλών» σημείων του οχήματος.

Τέλος, εισάγονται αυστηρότερες δοκιμές ασφαλείας για τα φθαρμένα ελαστικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσφυση και η συμπεριφορά του οχήματος παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ακόμη και μετά από κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα.

Με αυτά τα μέτρα, η Ε.Ε. επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο, αναγκάζοντας την αυτοκινητοβιομηχανία να υιοθετήσει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας προς όφελος της ανθρώπινης ζωής.