Σύμφωνα με έρευνα, πάνω από τους μισούς υποψηφίους αγοραστές μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου δεν γνωρίζουν κάτι σημαντικό για την μπαταρία.

Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές που ενδιαφέρονται για την αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου (50,7%) δεν γνώριζαν ότι υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας ενός μεταχειρισμένου EV.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα Used EV Trust Study της εταιρείας AVILOO, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διάγνωσης μπαταριών και δημοσιεύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2026.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε οκτώ αγορές, και συγκεκριμένα τις Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Συμμετείχαν συνολικά 837 καταναλωτές που ενδιαφέρονται για ηλεκτρικό αυτοκίνητο, καθώς και 443 επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων έμποροι αυτοκινήτων, εταιρείες leasing και οίκοι δημοπρασιών, σημειώνει το The EV Report.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 50,7% των καταναλωτών δεν γνώριζε πριν από τη συμμετοχή του στην έρευνα ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί έλεγχος της υγείας και της αναμενόμενης διάρκειας ζωής της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μάλιστα, το 43,5% των ερωτηθέντων είχε ήδη στην κατοχή του ή είχε οδηγήσει ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό αυτοκίνητο.

Η μπαταρία αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία

Η κατάσταση της μπαταρίας αναδεικνύεται σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση αγοράς ενός μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Οι καταναλωτές αξιολόγησαν με 4,4 στα 5 τη σημασία ενός αξιόπιστου ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας, βαθμολογία που ισοδυναμεί με εκείνη που συγκέντρωσαν οι εγγυήσεις για την μπαταρία.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι οι δύο μεγαλύτεροι αποτρεπτικοί παράγοντες για την αγορά ενός μεταχειρισμένου ηλεκτρικού αυτοκινήτου ήταν η αβεβαιότητα σχετικά με την κατάσταση της μπαταρίας και ο φόβος για το μελλοντικό κόστος επισκευής ή αντικατάστασής της. Και οι δύο παράγοντες συγκέντρωσαν βαθμολογία 4,1 στα 5.

Αντίθετα, η γενικότερη αρνητική στάση απέναντι στην πράσινη τεχνολογία καταγράφηκε ως ο λιγότερο σημαντικός λόγος επιφυλακτικότητας, με βαθμολογία μόλις 1,9 στα 5.

Ο έλεγχος της μπαταρίας επηρεάζει και την τιμή

Η αβεβαιότητα για την κατάσταση της μπαταρίας δεν επηρεάζει μόνο την απόφαση αγοράς, αλλά και το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ένας υποψήφιος αγοραστής.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές συμφώνησαν σε ποσοστό που αντιστοιχεί σε 4,2 στα 5 ότι, εάν δεν έχουν σαφή εικόνα για την υγεία της μπαταρίας, θα απαιτήσουν χαμηλότερη τιμή για το αυτοκίνητο.

Από την πλευρά τους, οι έμποροι επιβεβαιώνουν ότι η έλλειψη σχετικών πληροφοριών οδηγεί συχνά σε πιο δύσκολες διαπραγματεύσεις.

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«Σε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο βενζίνης, η ηλικία και τα χιλιόμετρα λένε πολλά. Σε ένα μεταχειρισμένο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, σχεδόν τίποτα για την κατάσταση της μπαταρίας, η οποία είναι και το πιο πολύτιμο εξάρτημα του αυτοκινήτου», δήλωσε ο Marcus Berger, διευθύνων σύμβουλος της AVILOO.

Παρά την περιορισμένη ενημέρωση των καταναλωτών, η εικόνα από την πλευρά των επιχειρήσεων είναι διαφορετική. Σύμφωνα με την έρευνα, το 48,1% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων δήλωσε ότι τουλάχιστον το 75% των συγκεκριμένων οχημάτων που διαθέτει συνοδεύεται ήδη από πιστοποιητικό κατάστασης μπαταρίας.

Οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι ένα τέτοιο πιστοποιητικό ενισχύει την εμπιστοσύνη των υποψήφιων αγοραστών και συμβάλλει στην ταχύτερη πώληση των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Μεγαλύτερη ενημέρωση στις ΗΠΑ

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι διαφορές μεταξύ των αγορών. Στις ΗΠΑ, το 60,8% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα γνώριζε ότι υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, έναντι 49,3% που ήταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στις οκτώ αγορές.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές έδωσαν επίσης μεγαλύτερη βαρύτητα στις εγγυήσεις μπαταρίας, με βαθμολογία 4,4 στα 5, ενώ ακολούθησε η αβεβαιότητα σχετικά με τις τιμές των μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τη μεταπωλητική τους αξία, με 4,3 στα 5.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις 50 αμερικανικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα και εμπορεύονται μεταχειρισμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, μόλις το 54,2% των οχημάτων τους συνοδεύεται κατά μέσο όρο από πιστοποιητικό κατάστασης μπαταρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται στις απαντήσεις των συμμετεχόντων και δεν αποτελούν καταγραφή του συνόλου της αγοράς. Επίσης, η AVILOO επισημαίνει ότι το δείγμα των καταναλωτών δεν είναι αντιπροσωπευτικό όλων των αγοραστών αυτοκινήτων.

Η έρευνα αναδεικνύει, πάντως, ένα σημαντικό ζήτημα για την αγορά μεταχειρισμένων ηλεκτρικών αυτοκινήτων: όσο η κατάσταση της μπαταρίας παραμένει ασαφής για τον υποψήφιο αγοραστή, τόσο ενισχύεται η δυσπιστία του και τόσο δυσκολότερη γίνεται η μεταπώληση ενός ηλεκτρικού οχήματος.