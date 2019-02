Τι είναι το CO2 και πόσο τελικά ρυπαίνουν τα αυτοκίνητα

Το CO 2 είναι εξαιρετικά «διακριτικό», όντας ένα άοσμο, μη αναφλέξιμο και άχρωμο αέριο σε κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Αποτελεί δε φυσικό συστατικό του αέρα, μαζί με το άζωτο, το οξυγόνο και ορισμένα ευγενή αέρια. Το γράμμα "C" στην ονομασία του αντιπροσωπεύει τον άνθρακα, το "O" το οξυγόνο και ο αριθμός "2" τα δύο άτομα οξυγόνου σε συνδυασμό με ένα άτομο άνθρακα που ενώνονται για τη δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακα ως χημική ένωση – στην ατμόσφαιρα το CO 2 θεωρείται ιχνοστοιχείο.

Το CO 2 ανήκει στα αποκαλούμενα και ως «αέρια του θερμοκηπίου» και είναι υπεύθυνο για την ατμόσφαιρα της γης. Κατά συνέπεια, πρόκειται για μια χημική ένωση που είναι ικανή να αποθηκεύει θερμότητα που παράγεται από τον ήλιο. Χωρίς τα αέρια του θερμοκηπίου, η χλωρίδα και η πανίδα δεν θα υπήρχε στο βαθμό που τη γνωρίζουμε σήμερα.

Το διοξείδιο του άνθρακα παράγεται από τους ζωντανούς οργανισμούς όταν αναπνέουν, καθώς και από την καύση ξύλου, άνθρακα, πετρελαίου, αλλά και από την αποσύνθεση νεκρών οργανισμών ή από την απελευθέρωση του από ηφαίστεια και θερμές πηγές. Συνεπώς, το CO 2 «ανήκει» στην ατμόσφαιρά μας. Το ποσοστό του, ωστόσο, είναι σχετικά χαμηλό, καθώς η περιεκτικότητά του στον αέρα είναι μόλις 0,038%. Η ίδια η φύση παράγει περίπου το 96% αυτού, με το υπόλοιπο 4% να παράγεται από τους ανθρώπους. Ωστόσο, λόγω της βιομηχανικής εξέλιξης τους τελευταίους αιώνες, το CO 2 στον αέρα αυξάνεται ενισχύοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και κατά συνέπεια επηρεάζοντας το κλίμα που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη μας.

Ποιοι τομείς και χώρες παράγουν το μεγαλύτερο μέρος του CO2

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση της για λόγους θέρμανσης είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), ο κλάδος αυτός ήταν υπεύθυνος για συνολικές εκπομπές 13,41 δις τόνων διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως το 2016 – κάτι που ποσοστιαία αντιστοιχεί στο 41,49% των εκπομπών CO 2 ανά την υφήλιο. Ακολουθεί ο τομέας των μεταφορών, με 7,87 δις τόνους (24,37%). Με μερίδιο 18,92% και 6,11 δις τόνους, τρίτος μεγαλύτερος «παραγωγός» CO 2 στον κόσμο είναι η μεταποιητική βιομηχανία, ακολουθούμενη από τον τομέα της στέγασης με 2,72 δις τόνους (8,42%) και τους «άλλους» με 2,21 δις τόνους (6,84%).

Στον τομέα των μεταφορών, το 74,5% των εκπομπών προκαλείται από αυτοκίνητα, βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Το υπόλοιπο 25,5% των εκπομπών CO 2 οφείλεται στις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές. Κατά συνέπεια, κάνοντας τις απλές μαθηματικές πράξεις, τα αυτοκίνητα από μόνα τους ευθύνονται για το 18% περίπου των παγκόσμιων εκπομπών CO 2.

Σύμφωνα με στοιχεία του 2017, σε παγκόσμια κλίμακα, η Κίνα εκπέμπει το μεγαλύτερο μέρος του διοξειδίου του άνθρακα (27,2%), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (14,6%), την Ινδία (6,8%), τη Ρωσία (4,7%) και την Ιαπωνία (3,3 %). Η Γερμανία κατατάσσεται στην έκτη 6η θέση (2,2%)._X.A.