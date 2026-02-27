Τι είναι τα REEV που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο των αυτοκινήτων;

Την ίδια ώρα που οι Έλληνες οδηγοί προσπαθούν να ξεδιαλύνουν άγνωστους όρους όπως είναι τα “PHEV” και “HEV”, στην αγορά έχει εμφανιστεί μια ακόμη πολλά υποσχόμενη τεχνολογία.

Αμιγώς ηλεκτρικά, plug-in υβριδικά, πλήρως υβριδικά, ήπια υβριδικά. Πρόκειται για συστήματα κίνησης που τα τελευταία χρόνια έχουν διεισδύσει δυναμικά στα ελληνικά -και όχι μόνο- αυτοκινητικά δρώμενα, βάζοντας τέλος στο μονοπώλιο της βενζίνης και του ντίζελ.

Τεχνολογίες οι οποίες έχουν επιστρατευτεί για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των αυτοκινητοβιομηχανιών και την επίτευξη της πολυσυζητημένης μετάβασης σε ένα οδικό τοπίο μηδενικών εκπομπών ρύπων.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, και προτού ο οδηγός προλάβει καλά-καλά να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ των παραπάνω τεχνολογιών, έχει αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του ένα ακόμη «εξηλεκτρισμένο» σύστημα κίνησης: το REEV.

Τι είναι ένα REEV;

Ένα REEV ή αλλιώς EREV (Extended Range Electric Vehicle) αυτοκίνητο ουσιαστικά αποτελεί ένα plug-in υβριδικό όχημα, καθώς συνδυάζει βενζινοκινητήρα, ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία, η οποία φορτίζει από εξωτερική πηγή, δηλαδή μέσω πρίζας.

Η διαφορά με τα plug-in hybrid (PHEV) έγκειται στο γεγονός ότι στα REEV ο θερμικός κινητήρας δεν κινεί απευθείας τους τροχούς, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που με τη σειρά της φροντίζει για την κίνηση του αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο, ο κινητήρας παράγει ηλεκτρική ενέργεια για να διατηρήσει τη φόρτιση και να επεκτείνει την αυτονομία οδήγησης. Ένα από τα μεγάλα «ατού» των συγκεκριμένων μοντέλων είναι η αυτονομία κίνησης που σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει τα 1.000 χλμ.

Τα μοναδικά REEV στην Ελλάδα

Σήμερα, τα μοναδικά REEV που διατίθενται στην Ελλάδα είναι τα C10 και B10, δύο μοντέλα που φέρουν την υπογραφή της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας Leapmotor.

Το Leapmotor C10 REEV είναι ένα SUV μήκους 4.739 χλστ. που κινείται αποκλειστικά από ηλεκτρικό κινητήρα 215 ίππων και 320 Nm ροπής, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 28,4 kWh. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία φτάνει τα 145 χιλιόμετρα (ή 191 χλμ. σε αστική χρήση) και όταν η ενέργεια της μπαταρίας εξαντληθεί και ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας (EV+, EV, FUEL και POWER+), ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων και απόδοσης 50 kW ενεργοποιείται και αναλαμβάνει το ρόλο γεννήτριας για την μπαταρία.

Το C10 REEV υποστηρίζει φόρτιση σε AC αλλά και σε DC έως 65 kW, με το 30%-80% να ολοκληρώνεται σε μόλις 18 λεπτά, ενώ, η συνδυαστική του αυτονομία αγγίζει τα 970 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τη Leapmotor.

Από τη μεριά του, το Leapmotor B10 REEV, μήκους 4.515 χλστ., ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων, ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 18,8 kWh που εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία 82 χιλιομέτρων. Και σε αυτή την περίπτωση, τον ρόλο της γεννήτριας αναλαμβάνει ένας τετρακύλινδρος βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρων με ισχύ 50 kW.

Το Leapmotor C10 καταγράφει πιστοποιημένες εκπομπές CO₂ 38 γρ./χλμ. κατά το πρότυπο WLTP, μια τιμή ιδιαίτερα ελκυστική για τους κατασκευαστές, στην προσπάθειά τους να συμμορφωθούν με τις αναθεωρημένες απαιτήσεις της ΕΕ για απανθρακοποίηση των μεταφορών.

Και η Ευρώπη στο παιχνίδι;

Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία των REEV γνωρίζει άνθιση κυρίως στην Κίνα, χωρίς, ωστόσο, αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει προσελκύσει το βλέμμα και των Ευρωπαίων κατασκευαστών.

«Με ένα EREV συνεχίζετε να οδηγείτε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά η μεγαλύτερη αυτονομία μπορεί να μειώσει το εμπόδιο για τους πελάτες να στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα», είχε δηλώσει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group, Oliver Blume, στους δημοσιογράφους στο πλαίσιο της έκθεσης αυτοκινήτου της Σαγκάης το 2025.

Στην ίδια έκθεση η Volkswagen παρουσίασε το πρωτότυπο SUV “Era 9X” , προαναγγέλλοντας το πρώτο της EREV, το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού με την κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία SAIC.

Το εν λόγω μοντέλο δεν προορίζεται για τις αγορές της Δύσης, αλλά όπως δήλωσε από τη Σαγκάη ο επικεφαλής πωλήσεων του ομίλου VW, Martin Sander, η εισαγωγή της τεχνολογίας στην Ευρώπη βρίσκεται στα πλάνα της εταιρείας.

Επιπλέον, μοντέλο REEV σχεδιάζει και η Audi, σύμφωνα με το γερμανικό Automobilwoche, ενώ μέσω της κοινοπραξίας Horse Powertrain με την Geely, η Renault αναπτύσσει υπερσυμπαγή πακέτα range extender, τα οποία μπορούν να αγοράσουν και να ενσωματώσουν άλλοι κατασκευαστές στα δικά τους οχήματα.

Στο παιχνίδι έχει μπει και η BMW, η οποία σε συνεργασία με τον γερμανικό προμηθευτή ZF Friedrichshafen, δοκιμάζει σύστημα REEV στο iX5, με πιθανή κυκλοφορία κατά το τρέχον έτος.