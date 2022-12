Τι είναι το νέο Peugeot Inception;

Το Peugeot Inception θα αποκαλυφθεί πλήρως στις 5 Ιανουαρίου, στα πλαίσια της ολοένα και πιο δημοφιλούς έκθεσης ηλεκτρονικών προϊόντων και τεχνολογιών CES που παραδοσιακά πραγματοποιείται στο Λ. Βέγκας των ΗΠΑ και πλέον αποτελεί πόλο έλξης για όλο και περισσότερους κατασκευαστές.

Τι εστί «Peugeot Inception»; Όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι Γάλλοι της Peugeot, το πρωτότυπο «ανοίγει μια νέα εποχή που βασίζεται στις αξίες της μάρκας, τη γοητεία, το συναίσθημα και την αριστεία».

Σίγουρα, δεν πρόκειται για ένα όχημα που θα μετεξελιχθεί στο μέλλον σε μοντέλο παραγωγής, αλλά για μια σπουδή που «κουβαλά» τις σχεδιαστικές τάσεις αλλά και τις τεχνολογίες που θα δούμε μαζικά στο εγγύς μέλλον από το γαλλικό στρατόπεδο.

The future of automotive is unlike anything you’ve seen before.#PeugeotInceptionConcept

Coming Jan 5th to @CES Las Vegas pic.twitter.com/M1BEDyG6Q8

— Peugeot (@Peugeot) December 15, 2022