Τι νέο ετοιμάζει η Hyundai N;

Το μυστηριώδες νέο μοντέλο που σκοπεύει να παρουσιάσει η Hyundai Ν στις 15 Ιουλίου προβλήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εταιρείας πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, «τυλιγμένο» για την περίσταση με κουκούλα και φωτογραφημένο σε μια αποθήκη με χαμηλό φωτισμό.

Από όσα λίγα μπορεί να δει κανείς, το αγνώστου ταυτότητας νέο αυτό μοντέλο της Hyundai N ξεχωρίζει, πρώτα και κύρια, από τη μεγάλη αεροτομή στο πίσω μέρος, το χαμηλό, κεκλιμένο καπό και το διευρυμένο μεταξόνιό του – στοιχεία που υποδηλώνουν ξεκάθαρα ότι το νέο αυτοκίνητο επιδόσεων της κορεατικής φίρμας θα είναι μια ριζικά διαφορετική πρόταση από οποιοδήποτε τρέχον μοντέλο της Hyundai.

Την ίδια στιγμή, μια άλλη teaser εικόνα, που κυκλοφόρησε επίσης στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Hyundai, δείχνει το πίσω μέρος του νέου Ioniq 6, που αποκαλύφθηκε επίσημα την περασμένη εβδομάδα, με εγκατεστημένη μια μεγάλη πτέρυγα αγωνιστικών προδιαγραφών στο πίσω μέρος, υπονοώντας εμμέσως πλην σαφώς ότι μια καυτή έκδοση το νέο EV της εταιρείας βρίσκεται προ των πυλών.

Σε νεότερο μάλιστα post της Hyundai, απεικονίζεται ένα μυστηριώδες μοντέλο σε πίστα, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτονται ούτε και σε αυτή την περίπτωση περισσότερες πληροφορίες. Παρά μόνο το εξής ερώτημα: «Ποιο Hyundai N θα περιμένατε να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο οδηγικής διασκέδασης;»

Stop scrolling so fast … otherwise, you’ll miss it again.

The #HyundaiN Day is coming.

Which Hyundai N would you expect to start a new chapter of driving fun?#Hyundai pic.twitter.com/gEyFKwQeM7

— Hyundai Worldwide (@Hyundai_Global) July 5, 2022