Τι προβλέπει η συμφωνία αναδιάρθρωσης της Volkswagen

Παρότι δεν επιλύει τα προβλήματα της VW από τη μια μέρα στην άλλη, απομακρύνει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των επενδυτών.

Η σαρωτική αναδιάρθρωση της Volkswagen αποκαλύπτει το μέγεθος του σοκ από την Κίνα που πλήττει τη γερμανική οικονομία, καθώς η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στον κόσμο μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε μια σημαντική ανταγωνιστική πρόκληση.

Οι ισχυρές πιέσεις από την Κίνα που αντιμετωπίζει η εμβληματική γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία συνέβαλαν στο να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο διοικητικό συμβούλιο και να πειστούν οι εργαζόμενοι, τα συνδικάτα και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι η Volkswagen χρειάζεται άμεσες αλλαγές.

Το σχέδιο που ανακοινώθηκε την Πέμπτη προβλέπει την απώλεια επιπλέον 50.000 θέσεων εργασίας και πιθανότατα το κλείσιμο τεσσάρων γερμανικών εργοστασίων, όπου το κόστος παραγωγής δεν μπορεί πλέον να ανταγωνιστεί, όπως σημειώνει το Associated Press.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που εκπροσωπούν τους εργαζομένους είχαν απορρίψει το σχέδιο του διευθύνοντος συμβούλου Oliver Blume τον Ιούλιο, ενώ η φιλοεργατική δομή της Volkswagen -με τους εκπροσώπους των εργαζομένων να κατέχουν τις μισές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο και το κρατίδιο της Κάτω Σαξονίας δύo- είχε δημιουργήσει αμφιβολίες για το κατά πόσο ο Blume θα μπορούσε να προωθήσει το σχέδιό του.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ήταν ένα «πολύ καλύτερο από ό,τι φοβόμασταν αποτέλεσμα», έγραψαν την Παρασκευή αναλυτές της Deutsche Bank.

Παρότι δεν επιλύει τα προβλήματα της VW από τη μια μέρα στην άλλη, «απομακρύνει μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των επενδυτών: το κατά πόσο η εταιρεία εξακολουθεί να είναι σε θέση να λαμβάνει τις δύσκολες αποφάσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους».

Οι μετοχές της Volkswagen ενισχύθηκαν κατά 8% την Παρασκευή μετά την είδηση.

Ο Blume έχει επισημάνει την αναταραχή που πλήττει την εταιρεία στην Κίνα, όπου οι ταχύτατες αλλαγές μεταμορφώνουν μια αγορά από την οποία, πριν από την πανδημία του COVID-19, η Volkswagen αντλούσε σημαντικό μέρος των κερδών της. Δεκάδες Κινέζοι ανταγωνιστές έχουν λανσάρει 500 νέα μοντέλα μόνο φέτος, σε μια αγορά όπου οι πωλήσεις έχουν μειωθεί περισσότερο από 20% και οι τιμές έχουν υποχωρήσει.

Ο κινεζικός κλάδος αυτοκινήτου έχει επωφεληθεί από την κρατική στήριξη προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και χαρακτηρίζεται από σφοδρό ανταγωνισμό, χαμηλό κόστος και ταχεία υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Ενώ οι πωλήσεις των γερμανικών αυτοκινήτων στην Κίνα έχουν μειωθεί, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες BYD, Geely και Chery έχουν αρχίσει να κερδίζουν μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη.

«Προειδοποιητικό σημάδι»

Η Κίνα παράγει πλέον πολλά από τα σύνθετα προϊόντα στα οποία εξειδικεύεται η Γερμανία. Τα στοιχεία του εμπορίου δείχνουν ότι από πέρσι η Κίνα πωλεί στη Γερμανία περισσότερα βιομηχανικά προϊόντα -όπως αυτοκίνητα, φορτηγά, ατμομηχανές και ιατρικές συσκευές- από όσα πουλά η Γερμανία στην Κίνα.

Οι πιέσεις που αντιμετωπίζει η Volkswagen αποτελούν ένα «προειδοποιητικό σημάδι για ολόκληρη τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο Stefan Bratzel, διευθυντής του Center of Automotive Management (CAM) στο Bergisch Gladbach.

«Η Volkswagen, ως κατασκευαστής αυτοκινήτων μαζικής παραγωγής, αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά και η Mercedes και η BMW πρέπει να μειώσουν το κόστος και αντιμετωπίζουν την πρόκληση του μετασχηματισμού ολόκληρου του κλάδου».

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει κέντρο σχεδιασμού στο Hefei, με στόχο την ανάπτυξη οχημάτων προσαρμοσμένων στην κινεζική αγορά, στο πλαίσιο της στρατηγικής «στην Κίνα, για την Κίνα».

Η Volkswagen δήλωσε ότι «προς το παρόν» σχεδιάζει να διακόψει την παραγωγή κατά την περίοδο 2031-2034 σε τέσσερα εργοστάσια, στοΈμντεν, το Τσβικάου, το Αννόβερο και το Νέκαρσουλμ.

Ωστόσο, ο απόηχος από την απόφαση για τα εργοστάσια μετριάστηκε από το μεγάλο χρονικό περιθώριο και από τις δεσμεύσεις ότι οι επίμαχες αποφάσεις για τις εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ θα εξεταστούν και εναλλακτικές χρήσεις τους.

Η εταιρεία εξετάζει επίσης τη μείωση κατά το ήμισυ του αριθμό των μοντέλων στις διάφορες μάρκες της έως το 2035, από περίπου 150 σε 75, σημειώνει το Associated Press. Αυτό θα σήμαινε υψηλότερους όγκους παραγωγής ανά μοντέλο, μειώνοντας το σταθερό κόστος.

Οι περικοπές θέσεων εργασίας θα περιλαμβάνουν διοικητικά στελέχη, καθώς και εργαζομένους στις γραμμές συναρμολόγησης, και θα συνοδευτούν από απλοποίηση των διοικητικών δομών, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων.