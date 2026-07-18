Τι συμβολίζει το έμβλημα της BMW – Λίγοι γνωρίζουν

Σε ποιον βαθμό ισχύει ότι το έμβλημα της BMW είναι στην πραγματικότητα ένας περιστρεφόμενος έλικας;

Για δεκαετίες, το διάσημο σήμα της BMW αποτελεί αντικείμενο έντονων συζητήσεων, με τους λάτρεις της βαυαρικής μάρκας και συνολικά της αυτοκίνησης, να αναπαράγουν διάφορες θεωρίες για την προέλευσή του.

Το σενάριο του περιστρεφόμενου έλικα

Μία από αυτές θέλει το μπλε και λευκό έμβλημα να αναπαριστά έναν περιστρεφόμενο έλικα αεροπλάνου στον καταγάλανο ουρανό.

Η θεωρία αυτή δεν είναι εντελώς αυθαίρετη, καθώς η εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήματα κατασκευάζοντας κινητήρες αεροσκαφών, ενώ και η ίδια η BMW ενίσχυσε αυτόν τον μύθο, συνειδητά ή όχι, μέσα από διαφημιστικές καμπάνιες το 1929 και το 1942, παρουσιάζοντας το λογότυπό της πάνω σε έλικες αεροπλάνων.

Η επίσημη θέση της BMW

Ωστόσο, η επίσημη θέση της γερμανικής εταιρείας για το έμβλημά της είναι διαφορετική, καθώς όπως η ίδια αναφέρει το λογότυπο γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1917, όταν η νεοσύστατη τότε εταιρεία χρειάστηκε να αποκτήσει το δικό της εμπορικό σήμα, διαδεχόμενη την εταιρεία Rapp Motorenwerke.

Το νέο έμβλημα διατήρησε το στρογγυλό σχήμα του παλιού λογοτύπου της Rapp, αλλά οι σχεδιαστές θέλησαν να ενσωματώσουν σε αυτό την καταγωγή της εταιρείας. Έτσι, τα τέσσερα τεταρτημόρια στο εσωτερικό του κύκλου ντύθηκαν με το μπλε και το λευκό, τα οποία είναι τα κρατικά χρώματα της Βαυαρίας, της έδρας της BMW.

Διαρκής εξέλιξη

Η εξέλιξη του εμβλήματος συνεχίστηκε μέσα στον χρόνο, με το σήμα να υφίσταται διακριτικές αλλά σημαντικές αλλαγές το 1953, το 1963 και το 1997, όταν και απέκτησε την τρισδιάστατη, ανάγλυφη μορφή που χαρακτήρισε τα σύγχρονα μοντέλα της, φτάνοντας μέχρι το 2020, οπότε και παρουσιάστηκε μια νέα εκδοχή για την ψηφιακή εποχή.