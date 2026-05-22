Την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού εξετάζει η Mercedes

Σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας, η Mercedes δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στις ρίζες της, θέτοντας την τεχνογνωσία της στην υπηρεσία της αμυντικής βιομηχανίας.

Η παγκόσμια αστάθεια και η ανάγκη για ενίσχυση των αμυντικών προγραμμάτων στην Ευρώπη αναγκάζουν ακόμη και κολοσσούς της αυτοκινητοβιομηχανίας να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους προτεραιότητες.

Σε μια χαρακτηριστική κίνηση που αποτυπώνει αυτό το νέο κλίμα, ο επικεφαλής της Mercedes, Ola Kallenius, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ο όμιλος να εισέλθει στην αγορά παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Kallenius στην The Wall Street Journal, η βασική προϋπόθεση για ένα τέτοιο ιστορικό βήμα είναι αποκλειστικά η κερδοφορία. Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι, εφόσον η συμμετοχή της εταιρείας σε αμυντικά έργα αποδειχθεί πραγματικά κερδοφόρα, η Mercedes είναι έτοιμη να εξετάσει σοβαρά αυτή την ευκαιρία.

Προτεραιότητα η παραγωγή επιβατικών

Παρά τη σημαντική αυτή στροφή, ο διευθύνων σύμβουλος έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν πρόκειται για μια πλήρη αλλαγή ταυτότητας ή προφίλ για τον γερμανικό γίγαντα. Ο κύριος προσανατολισμός της Mercedes θα παραμείνει η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων.

Ακόμη και αν ο στρατιωτικός εξοπλισμός ενταχθεί τελικά στα εργοστάσιά της, θα καταλαμβάνει ένα μικρό μόνο μέρος της συνολικής παραγωγικής δραστηριότητας, με προοπτική επέκτασης μόνο αν το επιτρέψουν οι μελλοντικές οικονομικές συνθήκες.

Μέχρι στιγμής, η Mercedes δεν έχει προχωρήσει σε αποκαλύψεις σχετικά με τις συγκεκριμένες προθέσεις της, ούτε βιάζεται να θέσει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων. Παρόλα αυτά, το γεγονός και μόνο ότι μια τέτοια συζήτηση λαμβάνει χώρα σε τόσο υψηλό διοικητικό επίπεδο αποτελεί ένα σαφές μήνυμα για τις βαθιές αλλαγές που κυοφορούνται στον κλάδο.