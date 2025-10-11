Το Kia Soul, ένα από τα πιο εμπνευσμένα σε σχεδίαση μοντέλα και αναμφίβολα ξεχωριστό σύντομα θα πάψει να είναι διαθέσιμο στην αγορά.

Την εποχή που τα SUV σημείωναν μεγάλη άνθιση, λίγο πριν την δύση της δεκαετίας του ‘10, η Kia παρουσίασε ένα ευφάνταστο σε σχεδίαση μοντέλο, εντελώς ξεχωριστό από τα άλλα. Αυτό ήταν το Soul, ένα μικρό SUV-crossover, που κέρδισε αρκετό κοινό με την αισθητική του.

Από τότε ακολούθησαν δύο ακόμα γενιές για το… τολμηρό SUV από την Κορέα, με την τελευταία να είναι αυτή που αποκαλύφθηκε το 2018. Σήμερα, με την προσθήκη αρκετών νέων μοντέλων και τις αλλαγές που αυτές δημιουργούν στη γκάμα της Kia, το μέλλον του είναι αβέβαιο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η διακοπή παραγωγής του έχει προγραμματιστεί να γίνει σύντομα, αφήνοντας χώρο για άλλα πιο σύγχρονα σε τεχνολογία SUV, όπως ένα μικρότερο από το EV3 ηλεκτρικό SUV, που αναμένεται σύντομα, ενώ θα ακολουθήσει και μια νέα έκδοση του Niro.

Μπορεί η εμπορική του πορεία στη χώρα μας να μην ήταν αξιοσημείωτη, ωστόσο το Soul τα κατάφερε καλά σε άλλες αγορές του κόσμου, συμβάλλοντας μάλιστα και στην αναβάθμιση της εικόνας της Kia, που αποτέλεσε την αυγή για τη νέα εποχή της κορεατικής φίρμας.