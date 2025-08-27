Τίτλοι τέλους για το Nissan GT-R – Θα επιστρέψει στο μέλλον;

Το τελευταίο αντίτυπο του εμβληματικού σπορ μοντέλου πέρασε τη γραμμή συναρμολόγησης, με τη Nissan να ανακοινώνει το τέλος.

Στο χρονοντούλαπο της ιστορίας περνάει ένα από τα πιο συναρπαστικά ονόματα του κόσμου της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Όπως ανακοίνωσε η Nissan, από τη γραμμή συναρμολόγησης του εργοστασίου της στην ιαπωνική πόλη Tochigi πέρασε το τελευταίο Nissan GT-R, σηματοδοτώντας το τέλος ενός εκ των πιο αγαπητών σπορ αυτοκινήτων που γνώρισαν οι φίλοι της αυτοκίνησης.

Τα τελευταία 18 έτη, κατασκευάστηκαν συνολικά 48.000 «κομμάτια» του GT-R R35, σε μια πορεία που περιλάμβανε δύο facelift εκδόσεις όπως και ορισμένες άλλες που έφεραν την υπογραφή της Nismo και είχαν αγωνιστικές καταβολές.

«Μετά από 18 χρόνια, η Nissan σήμερα (σ.σ. 26/08) τιμά το τέλος της παραγωγής του R35 GT-R, καθώς ολοκληρώνεται η συναρμολόγηση για την ιαπωνική εγχώρια αγορά – την τελευταία περιοχή πώλησης του μοντέλου», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή του το ιαπωνικό brand. Το τελευταίο όχημα που κατασκευάστηκε είναι βαμμένο σε απόχρωση Midnight Purple και προορίζεται για έναν πελάτη στην Ιαπωνία.

Κάθε αυτοκίνητο ενσωμάτωνε διπλα υπερτροφοδοτούμενο V6 μοτέρ 3,8 λίτρων, κατασκευασμένο στο χέρι από μια ομάδα εννέα μηχανικών, τα ονόματα των οποίων είναι χαραγμένα σε μια πινακίδα που τοποθετείται σε κάθε κινητήρα.

Κατά το λανσάρισμα του μοντέλου η ισχύς έφτανε τους 480 ίππους, ενώ όσοι κατάφεραν να τοποθετήσουν στο γκαράζ τους τα μοντέλα GT-R Nismo απολάμβαναν 600 PS.

Η τελευταία εκδοχή του μοντέλου παρουσιάστηκε το 2023 έχοντας ως φιλοσοφία το μότο «εξέλιξη προς την απόλυτη οδηγική απόλαυση». Τα νέα GT-R διέθεταν βελτιωμένη αεροδυναμική και εκλεπτυσμένη ποιότητα κύλισης, με ιπποδύναμη 570 PS για τις «απλές» εκδόσεις και 600 PS για την έκδοση Nismo.

Η τελευταία αποτέλεσε το GT-R με τις υψηλότερες επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί ποτέ, φέροντας σημαντικές βελτιώσεις στην αεροδυναμική απόδοση και στη ρύθμιση της ανάρτησης, ενώ ενσωμάτωνε και μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον μπροστινό άξονα.

Όσον αφορά το μέλλον του μοντέλου, παραμένει αβέβαιο. Όπως, ωστόσο, ανέφερε στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan, Ivan Espinosa, στόχος της μάρκας είναι κάποια στιγμή να γίνει το μεγάλο… comeback.

«Σας ευχαριστώ που ήσασταν μέρος αυτού του συναρπαστικού ταξιδιού. Στους αμέτρητους φίλους του GT-R παγκοσμίως θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα παντοτινό αντίο. Στόχος μας είναι το όνομα GT-R μια μέρα να επιστρέψει».