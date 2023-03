Το 2022 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την Alfa Romeo

H Alfa Romeo υποστήριξε απόλυτα τα θετικά αποτελέσματα της Stellantis, πραγματοποιώντας μια ιδανική χρονιά με σημαντική βελτίωση των εμπορικών αποτελεσμάτων και ισχυρή κερδοφορία.

Η επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου Stellantis για το 2022 επιβεβαίωσαν την ολοκλήρωση μιας εξαιρετικά θετικής χρονιάς για την Alfa Romeo, η οποία υποστήριξε τη δυναμική πορεία της Stellantis, με τη μάρκα να παρουσιάζει εξαιρετικά εμπορικά αποτελέσματα και σημαντική αύξηση των ταξινομήσεων. Συγκεκριμένα οι ταξινομήσεις της Ιταλικής μάρκας στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 22% σε μια αγορά που συρρικνώθηκε κατά 11%. Σε επίπεδο πωλήσεων η Alfa Romeo σημείωσε σημαντική πρόοδο σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, ενώ ξεχωρίζουν οι επιδόσεις της Πορτογαλίας (+174%), Ελλάδας (+164%), Γαλλίας (+101%), Αυστρίας (+85%), Ολλανδίας (+84%), Ισπανίας (+28%), ενώ στις αγορές της Ιταλίας και της Γερμανίας η αύξηση έφτασε το 22%.

Το 2022 θα μείνει στην ιστορία της Alfa Romeo ως η χρονιά της Tonale, του πρώτου εξηλεκτρισμένου C-SUV της μάρκας που παράλληλα σηματοδοτεί και τη μεταμόρφωσή της στο πλαίσιο του πλάνου from zero to zero, το οποίο θα καταστήσει την Alfa Romeo την ταχύτερη μάρκα ως προς τη μετάβαση από την απουσία εξηλεκτρισμένης πρότασης στην αποκλειστική πώληση αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2027. Την ίδια στιγμή, οι Giulia και Stelvio που αποτελούν πυλώνες και για το μέλλον της μάρκας, ανανεώθηκαν εφαρμόζοντας μια σειρά τεχνολογιών αιχμής, διατηρώντας όμως παράλληλα τον μοναδικό τους χαρακτήρα. Ειδικότερα η Stelvio αποτέλεσε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για τη μάρκα στις αγορές της Ασίας όπου το μοντέλο σημείωσε αύξηση των πωλήσεων κατά 25%.

Με βασικό άξονα της νέας εποχής της μάρκας να αποτελεί η αδιαπραγμάτευτη εστίαση στην ποιότητα, η Alfa Romeo σημείωσε εξαιρετική πρόοδο και σε αυτό τον τομέα, με την 1η θέση στη σχετική έρευνα ικανοποίησης πελατών της JD Power στις Η.Π.Α. ανάμεσα σε όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες, να επισφραγίζει με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πορεία.

Τέλος και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1, με την κατάκτηση της 6ης θέσης στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών, η Alfa Romeo το 2022 πέτυχε την καλύτερη επίδοση της ομάδας την τελευταία δεκαετία. Με στόχο να συνεχίσει εξίσου δυναμικά και το 2023, η Alfa Romeo θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της νέας χρονιάς με την ίδια τόλμη που ξεχωρίζει διαχρονικά τη μάρκα από το 1910 και την έχει καταστήσει σύμβολο του ιταλικού σπορ χαρακτήρα.