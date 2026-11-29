Η χρονική συγκυρία έχει στρατηγική σημασία για την Toyota, από τη στιγμή που στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act), γνωστή ως «Made in Europe».

H Toyota έχει επενδύσει περισσότερα από 13 δισ. ευρώ στις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της από το 1990, ενώ περίπου 16,5 εκατομμύρια οχήματα Toyota κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Το σημαντικότερο στοιχείο για την αγορά είναι ότι περισσότερο από το 77% των Toyota που πωλούνται στην Ευρώπη κατασκευάζονται εντός της Γηραιάς Ηπείρου.

Η συνολική εικόνα περιλαμβάνει το παραγωγικό και επενδυτικό αποτύπωμα της Toyota σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των εργοστασίων της στην Πολωνία. Για τις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, αυτό αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η περιοχή βρίσκεται στον πυρήνα της βιομηχανικής δραστηριότητας της Toyota και όχι στην περιφέρειά της. Πρόκειται για μια θέση που έχει διαμορφωθεί μέσα σε έξι δεκαετίες και αποτυπώνεται πλέον στο μέγεθος της τοπικής παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Γιατί έχει στρατηγική σημασία για την Toyota

Η χρονική συγκυρία έχει στρατηγική σημασία. Στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την Πράξη για την Επιτάχυνση της Βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act), γνωστή ως «Made in Europe», η οποία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύσει τις αλυσίδες εφοδιασμού της Ένωσης από τον ανταγωνισμό προϊόντων χαμηλού κόστους, κυρίως από την Κίνα, ιδιαίτερα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της καθαρής ενέργειας, όπως αναφέρει ο Guardian.

H Toyota διαθέτει οκτώ εργοστάσια παραγωγής σε έξι διαφορετικές χώρες. Σε αυτά κατασκευάζονται επτά διαφορετικά μοντέλα αυτοκινήτων, μεταξύ των οποίων τα Aygo, Yaris, Corolla, Toyota C-HR και Land Cruiser (το τελευταίο αποκλειστικά για εξαγωγή), καθώς και κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων.

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Την ίδια στιγμή, η BYD βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την εξαγορά του γαλλικού εργοστασίου της Ineos, καθώς η παραγωγή του μοντέλου Grenadier μεταφέρεται σε άλλη εγκατάσταση.

Η συγκεκριμένη αναδιάρθρωση θα επιτρέψει στην Ineos να αντιμετωπίσει τις άμεσες πιέσεις που προκαλούνται από τους δασμούς, ενώ παράλληλα θα δώσει στην BYD τη δυνατότητα να αποκτήσει μια δεύτερη παραγωγική βάση για επιβατικά αυτοκίνητα στη Δυτική Ευρώπη.

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Οι έξι δεκαετίες τοπικής παραγωγής της Toyota έχουν προσφέρει στους Ευρωπαίους αγοραστές ιδιαίτερα ευρεία πρόσβαση σε αυτοκίνητα που κατασκευάζονται στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, των υβριδικών μοντέλων.

Για τον κλάδο του αυτοκινήτου, το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι σχεδόν τέσσερα στα πέντε Toyota που πωλούνται στην Ευρώπη είναι αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην ίδια την περιοχή, ενώ διακινούνται μέσω των ίδιων πανευρωπαϊκών δικτύων διανομής.

Νέα δυναμική καταγράφεται και στον οικονομικό τομέα. Η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της Toyota σε θετικές, ενώ οι νέες επενδύσεις σε υβριδικά συστήματα, ηλεκτρικά συστήματα κίνησης και αυτόνομα ταξί (robotaxis) διευρύνουν τα αναπτυξιακά σχέδια του ομίλου, σύμφωνα με το Yahoo Finance.