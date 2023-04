Το A290_β είναι το νέο ηλεκτρικό «μικρό» της Alpine

Με μια όχι και τόσο αναμενόμενη κίνησή της, η Alpine ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 9 Μαΐου θα αποκαλύψει για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό την πρωτότυπη εκδοχή του νέου και πρώτου στην ιστορία ηλεκτρικού της μοντέλου, που εν πολλοίς αποτελεί την σπορ εκδοχή του πολυαναμενόμενου Renault 5 EV.

Το όνομα του πρωτοτύπου είναι Α290_β, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Γάλλοι, αντικατοπτρίζει τη νέα στρατηγική των Γάλλων στον τομέα της ονοματοδοσίας των επερχόμενων μοντέλων τους.

Get ready, the next Alpine era is coming soon! 👀 pic.twitter.com/qrQwJuh6fc

— Alpine Cars (@alpinecars) April 28, 2023