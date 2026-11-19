«Έμαθα από αυτή την εμπειρία, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση της διαφορετικής προσέγγισης που υιοθετήσαμε για την Κίνα λίγα χρόνια αργότερα».

Ο François Provost, CEO της Renault, χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του το γεγονός ότι δεν είπε στον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο, Carlos Ghosn, πως οι στόχοι πωλήσεων για την Κίνα ήταν μη ρεαλιστικοί.

Ο Provost, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Renault τον Ιούλιο του 2025, ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Κίνα κατά τα έτη 2016 και 2017. Ο Ghosn διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Renault Group από το 2005 έως τον Ιανουάριο του 2019.

Φτάσαμε αργά στην Κίνα

«Φτάσαμε πολύ αργά στην Κίνα. Ουσιαστικά, προλάβαμε το τελευταίο τρένο και μπήκαμε στο τελευταίο βαγόνι -χωρίς εισιτήριο», δήλωσε ο Provost στο συνέδριο Automobilwoche στο Βερολίνο.

Η παραδοχή αυτή έχει σημασία, καθώς η Renault -η οποία αποχώρησε από την κοινοπραξία της στην Κίνα το 2020- αξιοποιεί τα διδάγματα από εκείνη την αποχώρηση, καθώς αναδιοργανώνει την παρουσία της στη χώρα, εστιάζοντας πλέον στον τομέα της μηχανικής και της προμήθειας εξαρτημάτων, αντί να την αντιμετωπίζει ως αγορά πωλήσεων, σημειώνει το Automotive News Europe.

Η Renault λάνσαρε δύο SUV στην Κίνα με ικανοποιητικά αποτελέσματα, ανέφερε ο Provost, ωστόσο στη συνέχεια η ανάπτυξη σταμάτησε.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Renault, οι πωλήσεις των δύο SUV, του Koleos και του Kadjar, ανήλθαν σε περίπου 70.000 το 2017, ενώ το 2018 μειώθηκαν σε περίπου 50.000. Η καλύτερη χρονιά για τη Renault στην Κίνα ήταν το 2018, με συνολικές πωλήσεις που ξεπέρασαν τις 216.000 μονάδες. Σε αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνονταν περισσότερα από 160.000 οχήματα από τον συνεργάτη της, Jinbei Brilliance, ο οποίος κατασκεύαζε μικρά λεωφορεία (minibuses), SUV και minivan. Το 2019, οι συνολικές πωλήσεις υποχώρησαν σε περίπου 180.000 μονάδες.

Ο Ghosn ανέμενε ότι οι πωλήσεις στην Κίνα θα έφταναν τις 300.000, ή ακόμα και τις 500.000 οχήματα. Σε συνέντευξή του στο Automotive News Europe το 2018, είχε δηλώσει πως περίμενε οι πωλήσεις στην Κίνα -συμπεριλαμβανομένων εκείνων μέσω συνεργατών- να αγγίξουν τις 550.000.

Ο Provost ανέφερε ότι αναζήτησε υποστήριξη από άλλα τμήματα της εταιρείας, αλλά δεν βρήκε καμία, με αποτέλεσμα η Renault να εγκλωβιστεί στην κινεζική αγορά. «Το λάθος μου ήταν ότι δεν είχα το θάρρος να πω στον Διευθύνοντα Σύμβουλό μου πως οι στόχοι αυτοί ήταν μη ρεαλιστικοί, δεδομένου του πόσο αργά είχαμε εισέλθει στην αγορά», δήλωσε ο Provost.

Ανέφερε ότι ήταν ήδη πολύ αργά για να επιτευχθεί η κλίμακα που επιδίωκε η Renault βάσει της αρχικής της στρατηγικής. «Αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει, ήταν να βρούμε έναν διαφορετικό τρόπο δραστηριοποίησης στην Κίνα, πολύ νωρίτερα».

Κοιτάζοντας πίσω -και όπως λέει μια γαλλική παροιμία, «δεν αποτυγχάνεις ποτέ, απλώς μαθαίνεις»- ο Provost σημείωσε: «Έμαθα από αυτή την εμπειρία, η οποία συνέβαλε στη διαμόρφωση της διαφορετικής προσέγγισης που υιοθετήσαμε για την Κίνα λίγα χρόνια αργότερα. Αυτό το μάθημα ίσως αποτελεί, στην πραγματικότητα, ένα από τα δυνατά μας σημεία σήμερα».

Μια νέα στρατηγική στην Κίνα: «τοπικά για παγκόσμια χρήση»

Στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου «Futuready 2030», ο Provost επιβεβαίωσε ότι η Renault δεν θα επιδιώξει, στο άμεσο μέλλον, την πώληση οχημάτων με την επωνυμία Renault στην κινεζική αγορά.

Αντ’ αυτού, η Renault διατηρεί μια σημαντική παρουσία στην Κίνα, βασιζόμενη στη λογική «τοπικά για παγκόσμια χρήση» (local-for-global). Αξιοποιεί τοπικό τεχνικό δυναμικό, εφοδιαστικές αλυσίδες και κοινοπραξίες, ώστε να μειώσει τους κύκλους ανάπτυξης οχημάτων σε λιγότερο από δύο χρόνια και να περιορίσει το κόστος των οχημάτων που προορίζονται για την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και άλλες διεθνείς αγορές.

Το 2024, η Renault ίδρυσε στη Σαγκάη το «Advanced China Development Center» (ACDC), το οποίο ενσωματώνει τις δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) καθώς και τις προμήθειες, συνδεόμενο άμεσα με το οικοσύστημα ηλεκτρικών οχημάτων της Κίνας.

Το πρώτο έργο του κέντρου ήταν το Renault Twingo E-Tech -το οποίο παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2025- και αναπτύχθηκε από κοινού στη Σαγκάη σε διάστημα περίπου 22 μηνών, προτού ξεκινήσει η παραγωγή του στη Σλοβενία. Το ACDC ηγήθηκε επίσης της ανάπτυξης της δεύτερης γενιάς του Dacia Spring, το οποίο βασίζεται στο Twingo, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία σε περίπου 16 μήνες.