Το άγνωστο ενεργειακό αποτύπωμα της αυτόνομης οδήγησης

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται ασφαλέστερους δρόμους και πιο ομαλή κυκλοφορία. Όμως πίσω από την εικόνα της προηγμένης αυτής τεχνολογίας κρύβεται μια σύνθετη ενεργειακή εξίσωση.

Το αυτοκίνητο του μέλλοντος θα κινείται μόνο του, αποφεύγοντας τα ανθρώπινα οδηγικά λάθη, συμβάλλοντας στην εξομάλυνση της κυκλοφορίας και θεωρητικά στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Δεν γνωρίζουμε πόσο κοντά είναι αυτή η στιγμή, αλλά είναι γεγονός πως τόσο η αυτοκινητοβιομηχανία, όσο και οι περισσότερες τεχνολογικές εταιρείες ξοδεύουν υπέρογκα ποσά για την έρευνα και εξέλιξη αυτόνομων οχημάτων. Σε έναν κόσμο που αναζητά απεγνωσμένα λύσεις για τις εκπομπές και τη βιωσιμότητα των μεταφορών, η αυτόνομη οδήγηση εμφανίζεται ως μέρος ενός πιο φιλικού προς το περιβάλλον οικοσυστήματος μεταφορών.

Όμως, όπως συμβαίνει συχνά με τις μεγάλες τεχνολογικές μεταβάσεις, η πραγματικότητα είναι πιο περίπλοκη από την αρχική υπόσχεση. Μια πρόσφατη μελέτη του Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιχειρεί να αποτυπώσει αυτή την πολυπλοκότητα και καταλήγει στο συμπέρασμα πως η ενεργειακή επίδραση της αυτόνομης κινητικότητας δεν είναι αυτονόητα θετική, καθώς αποτελεί κομμάτι μιας σύνθετης ισορροπίας μεταξύ τεχνολογίας, κυκλοφορίας και ανθρώπινης συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, το αυτόνομο αυτοκίνητο μπορεί να εξοικονομεί ενέργεια σε ένα επίπεδο, όμως την ίδια στιγμή μπορεί να αυξάνει σε ένα άλλο.

Η αυτόνομη οδήγηση απαιτεί ενέργεια

Το πρώτο στοιχείο αυτής της εξίσωσης αφορά κάτι που σπάνια μπαίνει στη δημόσια συζήτηση και έχει να κάνει με το ίδιο το ενεργειακό κόστος της τεχνολογίας. Σε αντίθεση με ένα συμβατικό όχημα, ένα αυτόνομο αυτοκίνητο είναι ουσιαστικά ένας «υπολογιστής με ρόδες». Διαθέτει πολλαπλά συστήματα αισθητήρων, όπως κάμερες, ραντάρ και lidar, που παρακολουθούν συνεχώς το περιβάλλον, καθώς και ισχυρούς επεξεργαστές οι οποίοι αναλύουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να πάρουν αποφάσεις οδήγησης.

Η λειτουργία όλων αυτών των συστημάτων απαιτεί σημαντική ισχύ. Σύμφωνα με τη μελέτη, στα σημερινά πρωτότυπα οχήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου L4, το πρόσθετο «automation kit» -δηλαδή lidar, radar, κάμερες και ο κεντρικός υπολογιστής επεξεργασίας, χρειάζονται για τη λειτουργία τους περίπου 2.000 Watt, δηλαδή -συγκρίνοντας με την μέση κατανάλωση ενός ηλεκτρικού οχήματος- η ενεργειακή επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη από 10%.

Η συνολική ενεργειακή κατανάλωση ενός αυτόνομου οχήματος πρέπει να αξιολογείται συνυπολογίζοντας και στην ενέργεια που δαπανάται εκτός του οχήματος σε όλα τα υποστηρικτικά συστήματα.

Η εικόνα, ωστόσο, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά στα μελλοντικά οχήματα παραγωγής. Η μελέτη παραθέτει στοιχεία από διαφορετικές πλατφόρμες hardware, σύμφωνα με τα οποία οι επόμενες γενιές συστημάτων αυτόνομης οδήγησης ενδέχεται να λειτουργούν με πολύ μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις. Σύμφωνα με την Tesla η ισχύς του σχετικού συστήματος μπορεί να είναι της τάξης των 100 W, η Qualcomm την υπολογίζει στα 130 W, η Mobileye στα 350 W και η Nvidia στα 750 W, για τις ισχυρότερες πλατφόρμες της.

Όμως το ενεργειακό αποτύπωμα δεν περιορίζεται στο ίδιο το όχημα. Το paper υπολογίζει επίσης την ενέργεια που απαιτείται στα υποστηρικτικά συστήματα εκτός αυτοκινήτου. Μόνο η αποθήκευση video δεδομένων υπολογίζεται σε περίπου 1.079 kWh ετησίως ανά όχημα, ενώ οι ενημερώσεις χαρτών υψηλής ακρίβειας (HD maps) απαιτούν περίπου 58 kWh ετησίως. Στο ίδιο οικοσύστημα περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης σε data centers υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Η μελέτη αναφέρει ότι η επανεκπαίδευση των νευρωνικών δικτύων ενός πρωτότυπου συστήματος μπορεί να απαιτεί συνολικά περίπου 42.000 kWh ετησίως σε επίπεδο data center.

Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη υπογραμμίζει ότι η συνολική ενεργειακή κατανάλωση ενός αυτόνομου οχήματος πρέπει να αξιολογείται συνυπολογίζοντας και την ενέργεια που δαπανάται εκτός του οχήματος σε όλα τα υποστηρικτικά συστήματα.

Εξομάλυνση της κυκλοφορίας

Το δεύτερο επίπεδο αφορά την ίδια την κυκλοφορία. Εδώ η τεχνολογία φαίνεται να επιβεβαιώνει τις αρχικές προσδοκίες. Τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να κινούνται με πιο ομαλό και προβλέψιμο τρόπο, αποφεύγοντας τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη οδήγηση. Μπορούν επίσης να διατηρούν μικρότερες αποστάσεις μεταξύ τους με ασφάλεια, αυξάνοντας την αποδοτικότητα του δρόμου.

Προσομοιώσεις δείχνουν ότι ακόμη και μερική διείσδυση αυτόνομων οχημάτων μπορεί να μειώσει τη συμφόρηση στους δρόμους.

Ιδιαίτερα στους αυτοκινητόδρομους, όπου η ροή της κυκλοφορίας είναι ο βασικός παράγοντας κατανάλωσης, αυτή η βελτίωση μπορεί να είναι καθοριστική. Προσομοιώσεις δείχνουν ότι ακόμη και μερική διείσδυση αυτόνομων οχημάτων μπορεί να μειώσει τη συμφόρηση και να περιορίσει τα φαινόμενα αστάθειας της ροής -τα γνωστά κύματα που οδηγούν σε απότομα φρεναρίσματα και τελικά σε μποτιλιαρίσματα χωρίς προφανή αιτία. Η εξομάλυνση αυτών των φαινομένων μεταφράζεται σε χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο δικτύου.

Θα γίνουμε πιο μαλθακοί;

Το τρίτο επίπεδο είναι και το πιο απρόβλεπτο και έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Η ιστορία των μεταφορών δείχνει ότι κάθε φορά που μια τεχνολογία κάνει τη μετακίνηση πιο εύκολη, πιο γρήγορη ή πιο φθηνή, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς καλύτερες μετακινήσεις, αλλά περισσότερες μετακινήσεις.

Αν το κόστος μετακίνησης μειωθεί μέσω υπηρεσιών τύπου robotaxi, τότε η χρήση του αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί σημαντικά

Η αυτόνομη οδήγηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να ενισχύσει αυτό το φαινόμενο. Αν, λοιπόν, η μετακίνηση πάψει να απαιτεί προσοχή και ο χρόνος μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να αξιοποιηθεί διαφορετικά, ή αντίστοιχα, εφόσον το κόστος μετακίνησης μειωθεί μέσω υπηρεσιών τύπου robotaxi, τότε η χρήση του αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Η μελέτη επισημαίνει ότι τέτοιες υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν χρήστες όχι μόνο από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα, αλλά και από πιο ελαφριές μορφές μετακίνησης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο ή ακόμη και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση των συνολικών διανυόμενων χιλιομέτρων και, κατά συνέπεια, της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Ακόμα, δηλαδή και αν κάθε διαδρομή γίνεται πιο αποδοτικά, το άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο. Έτσι, η ενεργειακή επίδραση της αυτόνομης κινητικότητας δεν θα κριθεί μόνο από την τεχνολογία, αλλά από το μοντέλο χρήσης της.

Η μελέτη καταλήγοντας δείχνει ότι όταν η αυτοματοποίηση ενσωματώνεται σε συστήματα κοινόχρηστης μετακίνησης, όπως αυτόνομα λεωφορεία ή shuttle υψηλής συχνότητας, και συνοδεύεται από πολιτικές που περιορίζουν την εξάρτηση από το ιδιωτικό αυτοκίνητο, τα αποτελέσματα μπορούν να είναι θετικά. Σε τέτοια σενάρια, η κατανάλωση ενέργειας στις πόλεις μπορεί να μειωθεί έως και κατά 15%. Αντίθετα, σε ένα σενάριο όπου η αυτονομία απλώς αντικαθιστά το σημερινό μοντέλο ιδιωτικής χρήσης, το ενεργειακό ισοζύγιο μπορεί να επιδεινωθεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, μπορεί να κάνει την οδήγηση ασφαλέστερη και την κυκλοφορία πιο ομαλή, δεν μπορεί, όμως, από μόνη της να εγγυηθεί ότι το σύστημα μεταφορών θα γίνει πιο βιώσιμο. Αυτό τελικά θα εξαρτηθεί από το αν θα χρησιμοποιηθεί για να μειώσει την ανάγκη για αυτοκίνητο ή για να την ενισχύσει.