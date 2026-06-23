Ο Atlas, το ανθρωποειδές ρομπότ της Boston Dynamics που ανήκει στη Hyundai, εντυπωσιάζει με τις ποδοσφαιρικές του ικανότητες.

Για χρόνια τα βίντεο της Boston Dynamics έκαναν τον γύρο του κόσμου δείχνοντας τα ρομπότ της να περπατούν, να τρέχουν, να χορεύουν ή να εκτελούν εντυπωσιακές ακροβατικές κινήσεις. Σήμερα όμως η τεχνολογία φαίνεται να περνά σε άλλο επίπεδο. Το ανθρωποειδές ρομπότ Atlas, που αναπτύσσεται από την Boston Dynamics υπό την σκέπη του Hyundai Motor Group, απέκτησε μια απρόσμενη για πολλούς δεξιότητα.

Στο πλαίσιο της καμπάνιας με τίτλο School of Football, η Hyundai δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο στα οποία ο Atlas εκπαιδεύεται στο… ποδόσφαιρο. Το ρομπότ ξεκινά με βασικές κινήσεις, όπως ο έλεγχος της μπάλας, οι πάσες και τα σουτ, πριν προχωρήσει σε πολύ πιο απαιτητικές τεχνικές που συναντά κανείς σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο Atlas δεν εκτελεί απλώς κινήσεις για τις οποίες έχει εκ των προτέρων προγραμματιστεί. Οι μηχανικοί της Boston Dynamics αξιοποίησαν δεδομένα από πραγματικούς ποδοσφαιριστές και προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ώστε το ρομπότ να «μάθει» τη επιπλέον κινήσεις και να αναπτύξει ισορροπία, συντονισμό και ακρίβεια σε πραγματικές συνθήκες.

Ένα από τα στιγμιότυπα που τράβηξαν τα περισσότερα βλέμματα ήταν η εκτέλεση της περίφημης Ghost Rabona, μιας ιδιαίτερα απαιτητικής ποδοσφαιρικής κίνησης κατά την οποία ο παίκτης προσποιείται αρχικά μια ενέργεια και στη συνέχεια χτυπά τη μπάλα με σταυρωμένα πόδια. Πρόκειται για μια τεχνική που ακόμη και αρκετοί επαγγελματίες ποδοσφαιριστές αποφεύγουν να επιχειρήσουν σε αγωνιστικές συνθήκες.

Η Hyundai θεωρεί ότι η ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτού του τύπου αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ανθρωποειδών ρομπότ ικανών να λειτουργούν σε πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας. Η ικανότητα να διατηρούν ισορροπία, να αλληλεπιδρούν με αντικείμενα και να προσαρμόζονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις είναι κρίσιμη για τη μελλοντική χρήση τους σε εργοστάσια και άλλες εφαρμογές.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Hyundai έχει ήδη ανακοινώσει σχέδια για την αξιοποίηση του Atlas σε εγκαταστάσεις παραγωγής οχημάτων από το 2028, με τα ανθρωποειδή ρομπότ να αναλαμβάνουν αρχικά επαναλαμβανόμενες ή απαιτητικές εργασίες.