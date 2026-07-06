Το ανθρωποειδές ρομπότ της Hyundai πανηγύρισε σαν τον Haaland (+video)

Στην ανάπαυλα της αναμέτρησης μεταξύ Βραζιλίας και Νορβηγίας, τα βλέμματα των θεατών μαγνήτισε το Atlas.

Μία ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου οι οποίοι παρακολούθησαν από κοντά τον αγώνα Βραζιλία-Νορβηγία για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.

Στο ημίχρονο της αναμέτρησης, από τη φυσούνα του σταδίου στο Νιου Τζέρσεϊ βγήκε το “Atlas»”, ένα προηγμένο ανθρωποειδές ρομπότ το οποίο αναπτύχθηκε από την Boston Dynamics για λογαριασμό της Hyundai, Επίσημου Συνεργάτη Ρομποτικής, του Μουντιάλ.

Το ρομπότ Atlas τράβηξε την προσοχή του κοινού με μια σειρά από εμβληματικούς πανηγυρισμούς γκολ εμπνευσμένους από μερικούς από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο, όπως οι Harry Kane, Erling Haaland, Matheus Cunha και Son Heung-min.

Μετά την εμφάνιση, το Atlas παρέδωσε τη μπάλα του αγώνα στον διαιτητή με χαρακτηριστική ακρίβεια και έλεγχο, σηματοδοτώντας την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.

Η ενεργοποίηση πραγματοποιήθηκε ζωντανά μπροστά σε παγκόσμιο κοινό, παρουσιάζοντας την ικανότητα του Atlas να εκτελεί εξαιρετικά συντονισμένες κινήσεις και να λειτουργεί αξιόπιστα μέσα στο δυναμικό, πραγματικό περιβάλλον ενός μεγάλου διεθνούς αθλητικού γεγονότος.

Η εμφάνιση του Atlas στο ημίχρονο βασίστηκε σε βασικές ρομποτικές τεχνολογίες που επιτρέπουν προηγμένη κίνηση και αλληλεπίδραση με τον πραγματικό κόσμο:

Τεχνολογία Retargeting – Επιτρέπει στο Atlas να μεταφράζει και να προσαρμόζει ανθρώπινες κινήσεις, όπως πανηγυρισμούς και χειρονομίες, στη δική του ρομποτική μορφή.

– Επιτρέπει στο Atlas να μεταφράζει και να προσαρμόζει ανθρώπινες κινήσεις, όπως πανηγυρισμούς και χειρονομίες, στη δική του ρομποτική μορφή. Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning) – Χρησιμοποιεί χιλιάδες προσομοιώσεις για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των κινήσεων πριν την εφαρμογή τους.

(Reinforcement Learning) – Χρησιμοποιεί χιλιάδες προσομοιώσεις για την εκπαίδευση και τη βελτίωση των κινήσεων πριν την εφαρμογή τους. Έλεγχος ολόκληρου σώματος (Whole-Body Control) – Συντονίζει την κίνηση σε όλο το σώμα του ρομπότ, επιτρέποντας ομαλή, ισορροπημένη και δυναμική κίνηση.

Ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων επιτρέπει στο Atlas να εκτελεί ολοένα και πιο σύνθετες εργασίες, προσαρμοζόμενο σε μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιβάλλοντα.