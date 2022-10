Το «απελευθερωμένο Twitter» του Elon Musk

Ο Elon Musk ανέλαβε και επίσημα τα ηνία του Twitter και με το καλημέρα έφερε νέα… αναταραχή τόσο στην κοινότητα των χρηστών του, όσο και στους ίδιους τους κόλπους του απολύοντας αμέσως κορυφαία στελέχη του, χωρίς μάλιστα να παράσχει σαφείς ενδείξεις σχετικά με το πώς θα επιτύχει τις φιλοδοξίες που έχει περιγράψει για την ίσως πιο επιδραστική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πουλί ελευθερώθηκε», έγραψε στο Twitter αναφερόμενος στο λογότυπο του μέσου και στην επιθυμία του (;)για λιγότερα όρια στο περιεχόμενο που μπορεί να αναρτηθεί σε αυτό.

the bird is freed

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της κατασκευάστριας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και αυτοαποκαλούμενος ως «υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου», δήλωσε, ωστόσο, ότι θέλει να αποτρέψει τη μετατροπή της πλατφόρμας σε ένα χώρο «μίσους και διχασμού».

Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, στόχος του Elon Musk είναι επίσης η «νίκη» απέναντι στα spam bots, αλλά και η δημόσια διάθεση των αλγορίθμων που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το περιεχόμενο στους χρήστες του.

Ωστόσο, ο Elon Musk δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το πώς θα τα πετύχει όλα αυτά και ποιος θα διευθύνει την εταιρεία. Εντούτοις, έχει πει ότι σχεδιάζει να περικόψει θέσεις εργασίας, ενώ χθες είπε ότι δεν αγόρασε το Twitter για να βγάλει περισσότερα χρήματα αλλά «για να προσπαθήσει να βοηθήσει την ανθρωπότητα».

Σύμφωνα με πηγές διεθνών Μέσων, o Elon Musk φέρεται να απέλυσε τον CEO του Twitter Parag Agrawal, τον οικονομικό διευθυντή Ned Segal και τον επικεφαλής νομικών υποθέσεων και πολιτικής Vijaya Gadde, τους οποίους είχε κατηγορήσει ότι παραπλάνησαν τον ίδιο και τους επενδυτές του Twitter σχετικά με τον αριθμό των spam λογαριασμών στην πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο ισχυρός άνδρας της Tesla και της SpaceX σχεδιάζει να γίνει Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς αλλά και να καταργήσει τις μόνιμες απαγορεύσεις χρήσης της πλατφόρμας.

Πριν κλείσει τη συμφωνία, ο Elon Musk μπήκε στα κεντρικά γραφεία του Twitter την Τετάρτη με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του και έναν πορσελάνινο νεροχύτη στα χέρια του, γράφοντας στη συνέχεια στο Twitter τα εξής: «αφήστε το να βυθιστεί». Μάλιστα, άλλαξε την περιγραφή στο προσωπικό του προφίλ στο Twitter σε “Chief Twit”.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022