Το Audi A2 e-tron αποκαλύπτεται – Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου

Το μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της Audi φέρει αεροδυναμική σχεδίαση και η κατανάλωση ενέργειας ανέρχεται σε 12,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Η Audi θα διευρύνει την οικογένεια ηλεκτρικών μοντέλων της με το A2 e-tron, ένα compact αυτοκίνητο που θα λειτουργεί ως η είσοδος του brand στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης.

Όπως ανακοίνωσε η γερμανική εταιρεία, το A2 e-tron θα έχει συντελεστή οπισθέλκουσας 0,24, διαθέτοντας τον καλύτερο συντελεστή αεροδυναμικής αντίστασης μεταξύ των compact μοντέλων της.

«Το αμάξωμά του ακολουθεί τις αρχές του αεροδυναμικού σχεδιασμού: στρογγυλεμένο εμπρός τμήμα, ομαλή γραμμή οροφής και έντονα διαμορφωμένο πίσω μέρος. Αυτός ο σχεδιασμός μειώνει την αεροδυναμική αντίσταση σε σύγκριση με ένα συμβατικό μοντέλο fastback», εξηγεί η Audi.

Πρόσθετες λεπτομέρειες στο εμπρός τμήμα περιλαμβάνουν αεροδυναμικές κουρτίνες (air curtains), δηλαδή «κανάλια» που ανακατευθύνουν τη ροή του αέρα ώστε να περιορίζουν τις αναταράξεις.

Το Audi A2 e-tron διαθέτει, επίσης, ενεργή γρίλια ψύξης, η οποία παραμένει κλειστή κατά την κανονική οδήγηση -όπως και σε υψηλότερες ταχύτητες – προκειμένου να μειώνεται η αεροδυναμική αντίσταση και να βελτιστοποιείται η αυτονομία.

Κατά τη φόρτιση, την έντονη επιτάχυνση ή σε υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, η ενεργή εισαγωγή ψυχρού αέρα ανοίγει για την προστασία της μπαταρίας και των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Συνολικά, τα μέτρα αυτά μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας του Audi A2 e-tron των 190 ίππων με το πακέτο Efficiency Package έως και κατά 0,9 kWh/100 χλμ. σε σύγκριση με ένα πανομοιότυπο όχημα χωρίς αυτές τις τροποποιήσεις. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, το μοντέλο επιτυγχάνει επομένως κατανάλωση ενέργειας 12,8 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Μεταξύ άλλων, το μοντέλο φέρει και ένα αναβαθμισμένο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας χρησιμοποιεί νέα ηλεκτρονικά ισχύος με ημιαγωγούς καρβιδίου του πυριτίου (SiC), που περιορίζουν σημαντικά τις απώλειες ενέργειας.

Επίσης, ο ηλεκτροκινητήρας φέρει πιο λεπτές στρώσεις που εξασφαλίζουν μειωμένες απώλειες σιδήρου, ενώ στη μετάδοση ένα νέο λάδι χαμηλής τριβής μειώνει αισθητά τις απώλειες λόγω τριβής.

Αναφορικά με την μπαταρία, το Audi A2 e-tron των 190 ίππων χρησιμοποιεί υγρόψυκτους συσσωρευτές φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP) 61 kWh (ωφέλιμη 58 kWh) σε διάταξη cell-to-pack, κάτι που σημαίνει ότι οι κυψέλες ενσωματώνονται απευθείας στο περίβλημα. Με αυτόν τον τρόπο, το ενεργειακό περιεχόμενο και η ενεργειακή πυκνότητα του συστήματος υψηλής τάσης μπορούν να αυξηθούν, ενώ απαιτείται λιγότερος χώρος.

Σύμφωνα με την Audi η μπαταρία μπορεί να φορτίζεται τακτικά έως το 100% στην καθημερινή χρήση, διακρινόμενη για τα υψηλά επίπεδα ασφάλεια που προσφέρει.

Το A2 e-tron υποστηρίζει επίσης αμφίδρομη φόρτιση: το Vehicle-to-Load, τροφοδοτεί απευθείας εξωτερικές συσκευές από το αυτοκίνητο, ενώ το Vehicle-to-Home επιτρέπει τη χρήση του οχήματος ως συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για το σπίτι.