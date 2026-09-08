Το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό του Πακιστάν έπεσε πάνω σε περιπολικό (+video)

Το αυτοκίνητο στράφηκε ξαφνικά προς ένα σταθμευμένο αστυνομικό όχημα.

Ένα αυτοκίνητο που ελεγχόταν εξ αποστάσεως, ένας δημοσιογράφος στη θέση του συνοδηγού και μία λάθος στροφή, κατά τη διάρκεια επίδειξης ενός πειραματικού οχήματος χωρίς οδηγό, που κατασκεύασε Πακιστανός φοιτητής, κατέληξε με το αυτοκίνητο να συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αστυνομικό βαν στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Πακιστανός δημοσιογράφος Muhammad Aalijah ανέβασε την Κυριακή ένα βίντεο από την επίδειξη, στο οποίο φαίνεται να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, καθώς το τηλεκατευθυνόμενο όχημα κινείται στην περιοχή D-Chowk του Ισλαμαμπάντ. Το αυτοκίνητο στράφηκε ξαφνικά προς ένα σταθμευμένο αστυνομικό όχημα, με αποτέλεσμα ο Aalijah να τραβήξει το χειρόφρενο, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει τη σύγκρουση.

Not every “driverless” car is autonomous. Ehsan Zafar Abbasi’s internet-controlled prototype lost control during an Islamabad demo and rolled into a parked police van—a very literal reminder that every remote system needs a fail-safe. Video: Muhammad Aalijah. pic.twitter.com/5EyKGL0Ovh — Grishin Robotics (@GrishinRobotics) September 1, 2026

Ο Aalijah καθόταν στη θέση του συνοδηγού, στο μπροστινό μέρος του οχήματος, κατά τη διάρκεια της επίδειξης. Το αυτοκίνητο φαινόταν να ελέγχεται εξ αποστάσεως καθώς κινούνταν προς τα εμπρός, όμως ξαφνικά το σύστημα διεύθυνσης βγήκε εκτός ελέγχου και το όχημα συγκρούστηκε με ένα αστυνομικό βαν που ήταν σταθμευμένο σε κοντινή απόσταση.

Ο συγχρονισμός έκανε το βίντεο ακόμη πιο εντυπωσιακό. Τη στιγμή που ο Aalijah δήλωνε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη ταλέντου στο Πακιστάν», το αυτοκίνητο έστριψε προς το αστυνομικό βαν.

Η Αστυνομία του Ισλαμαμπάντ αργότερα απάλλαξε τον φοιτητή από οποιαδήποτε ευθύνη, δηλώνοντας ότι η έρευνά της δεν εντόπισε «καμία ένδειξη διάπραξης αδικήματος», χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση «απλά ένα λάθος» κατά τη δοκιμή μιας εφεύρεσης, όπως ανέφερε η πακιστανική εφημερίδα The Express Tribune.

Ο φοιτητής λέει ότι το λάθος πλήκτρο προκάλεσε τη σύγκρουση

Νωρίτερα, ο δημοσιογράφος Muhammad Aalijah είχε αποδώσει την απώλεια ελέγχου σε διακοπή της σύνδεσης στο διαδίκτυο. Μιλώντας στην εφημερίδα Dawn, δήλωσε: «Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που παρουσιάστηκε ένα τεχνικό πρόβλημα λόγω διακοπής της σύνδεσης στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός ελέγχου και να συγκρουστεί με ένα αστυνομικό όχημα».

Ο φοιτητής που κατασκεύασε το όχημα, Ahsan Zafar Abbasi, έδωσε αργότερα μια διαφορετική εξήγηση για τη σύγκρουση. Όπως είπε, το αυτοκίνητο επρόκειτο να στρίψει δεξιά, όταν πατήθηκε το λάθος πλήκτρο ελέγχου, με αποτέλεσμα να στρίψει απότομα αριστερά και να βρεθεί στην πορεία του αστυνομικού οχήματος.

«Όταν ετοιμάστηκα να παρουσιάσω το όχημα, αντί να πατηθεί το δεξί πλήκτρο, πατήθηκε το αριστερό», δήλωσε ο Zafar, σύμφωνα με την The Express Tribune.

«Επειδή πατήθηκε το λάθος πλήκτρο, το αυτοκίνητο, αντί να κινηθεί προς τα δεξιά, πήγε προς τα αριστερά», εξήγησε.

Ο Zafar είναι φοιτητής τρίτου εξαμήνου στο τμήμα Μηχανικής Υπολογιστών του Πανεπιστημίου COMSATS και κατάγεται από το Αμποταμπάντ. Όπως δήλωσε, ασχολείται με τον συγκεκριμένο τομέα από το 2018 και ανέπτυξε το όχημα στο πλαίσιο του πανεπιστημιακού του project.

«Δεν έχω εργαστήριο στο σπίτι όπου μπορώ να πραγματοποιώ αυτές τις πρακτικές δοκιμές», δήλωσε. «Αυτό ήταν το project μου, ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό που λειτουργεί μέσω του διαδικτύου».