Έπειτα από αρκετές ημέρες στον δρόμο και ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, η Avis έφτασε τελικά στον προορισμό της στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, ολοκληρώνοντας συμβολικά μια διαδρομή που είχε διακοπεί έναν αιώνα νωρίτερα.

Αφού απέτυχε το 1926 να φτάσει στο Μονακό στο πλαίσιο του περίφημου Ράλι του Μόντε Κάρλο, ένα αυστριακό αυτοκίνητο ηλικίας 101 ετών κατάφερε τελικά να φτάσει στο πριγκιπάτο, έπειτα από μια επική περιπέτεια.

Η πρώτη διοργάνωση του Ράλι του Μόντε Κάρλο, το οποίο σήμερα περιλαμβάνεται στο ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, πραγματοποιήθηκε το 1911 και νικήτρια ήταν η γαλλική Turcat-Méry 25 HP.

Στη διοργάνωση του 1926, τη νίκη κατέκτησε η βρετανική AC Six 2 litres. Η Avis Type 3 συμμετείχε επίσης εκείνη τη χρονιά, όμως, εξαιτίας μιας έντονης χιονόπτωσης στον δρόμο, δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει στον τερματισμό, σύμφωνα με το autocar.co.uk.

Τα κατάφερε 100 χρόνια αργότερα

Έναν αιώνα αργότερα, ο Robert Krickl αποφάσισε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην Avis Type 3. Στις 25 Αυγούστου του περασμένου έτους, ξεκίνησε από την Αυστρία με το τελευταίο αντίτυπο του συγκεκριμένου μοντέλου που εξακολουθεί να κινείται. Το αυτοκίνητο αποδίδει μόλις 20 ίππους.

Ο στόχος; Να πραγματοποιήσει ένα μεγάλο ταξίδι 1.208 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από την Αυστρία και περνώντας μέσα από την Ιταλία και τη Γαλλία, με τελικό προορισμό το Μονακό.

Στη διαδρομή, το πλήρωμα διέσχισε 4 χώρες και κάλυψε σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα σε διάστημα 2 εβδομάδων, περνώντας από δύο εμβληματικές εγκαταστάσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού: το Red Bull Ring και το Σιρκουί του Μονακό.

Φωτογραφία: Automobile Club de Monaco

Έπειτα από αρκετές ημέρες στον δρόμο και ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, η Avis έφτασε τελικά στον προορισμό της στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2026, ολοκληρώνοντας συμβολικά τη διαδρομή που είχε διακοπεί έναν αιώνα νωρίτερα.

Στη συνέχεια, ο Dr Robert Krickl και η ομάδα του έγιναν δεκτοί στο Automobile Club de Monaco, όπου είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν αρκετά έγγραφα από το αρχείο του Club, σχετικά με το Ράλι του Μόντε Κάρλο του 1926.

Το αυτοκίνητο εκτέθηκε επίσης στη Prince of Monaco’s Car Collection, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο αυτή την αξιοσημείωτη περιπέτεια που ξεκίνησε πριν από έναν αιώνα.

Φυσικά, αυτή τη φορά δεν υπήρχε θέμα αγώνα. Το γεγονός όμως, ότι ένα αυτοκίνητο ηλικίας 101 ετών κατάφερε να ολοκληρώσει ένα τέτοιο ταξίδι αποτελεί από μόνο του πραγματικό κατόρθωμα.