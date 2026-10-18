Το αυτοκίνητο που «κόβει» τους περισσότερους υποψήφιους οδηγούς στις εξετάσεις

Την απάντηση επιχείρησε να δώσει μια σχολή οδήγησης στη Γαλλία με όνομα En Voiture Simone, αναλύοντας τα αποτελέσματα 53.603 υποψηφίων από το 2023.
Η απόκτηση διπλώματος οδήγησης αποτελεί σημαντική επιτυχία για κάθε νέο οδηγό, αλλά η διαδρομή μέχρι εκεί απαιτεί αρκετό χρόνο. Για αυτό, όλοι επιθυμούν να την ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
Πέρα όμως από τη μελέτη των πινακίδων του ΚΟΚ και την εξάσκηση πίσω από το τιμόνι, γεννάται το ερώτημα αν το ίδιο το αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση και την εξέταση βοηθά στο να περάσει ο υποψήφιος τις εξετάσεις με επιτυχία.
Την απάντηση επιχείρησε να δώσει μια σχολή οδήγησης στη Γαλλία με όνομα En Voiture Simone, αναλύοντας τα αποτελέσματα 53.603 υποψηφίων από το 2023 και συγκρίνοντας τα ποσοστά επιτυχίας τους με το όχημα στο οποίο εκπαιδεύτηκαν και εξετάστηκαν.
Το «βολικό» Ford Fiesta
Παρόλο που η κατάταξη αυτή είχε πρωτίστως ψυχαγωγικό χαρακτήρα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι ένα αυτοκίνητο που προσφέρει καλή ορατότητα, σωστή θέση οδήγησης και έχει μικρή ακτίνα στροφής, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του υποψηφίου και να τον διευκολύνει κατά την εξέτασή του.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το αυτοκίνητο με το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις είναι το Ford Fiesta, φτάνοντας το 56%. Ακολουθεί σε μικρή απόσταση το Toyota Yaris με 55,3%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει το Renault Clio 6 με 54,9%. Την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Volkswagen Golf με ποσοστό 54,7% και το Skoda Fabia με 52,2%.
Το Audi A1 έχει τις περισσότερες «αποτυχίες»
Στον αντίποδα, ορισμένα μοντέλα συνδέονται με ελαφρώς χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Τη χαμηλότερη επίδοση καταγράφει το Audi A1, όπου μόλις το 46,5% των υποψηφίων καταφέρνει να περάσει με επιτυχία τις εξετάσεις.
Λίγο καλύτερα τα πηγαίνει η Toyota Corolla με ποσοστό επιτυχίας 47,1%, ενώ το Suzuki Swift και το Opel Mokka ακολουθούν με το ίδιο ακριβώς ποσοστό (47,3%). Η λίστα των μοντέλων με τα χαμηλότερα ποσοστά συμπληρώνεται από το Seat Ibiza με 47,6%.
Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία κάποιου από αυτά τα οχήματα στις σχολές οδήγησης δεν συνιστά λόγο ανησυχίας, καθώς δεν υπάρχει αποδεδειγμένη αιτιακή σχέση ανάμεσα στα αυτοκίνητα αυτά και την αποτυχία ενός υποψήφιου οδηγού στις εξετάσεις. Ο καθοριστικότερος παράγοντας παραμένει η σωστή εκμάθηση του μαθητή από τον εκπαιδευτή, ακόμη και εάν θεωρητικά, ο εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα οδηγώντας σε αυτοκίνητο μέσα στο οποίο νιώθει άνετα.