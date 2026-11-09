Το αυτοκίνητο που σπάει ταμεία στη Γερμανία – Στην Ελλάδα είναι 5.230 ευρώ φθηνότερο

Τα τρία πρώτα αυτοκίνητα σε πωλήσεις στη Γερμανία ανήκουν σε μία μάρκα. Το best seller έχει αρχική τιμή πάνω από 30.000 ευρώ, σε αντίθεση με τη χώρα μας όπου ξεκινά από 24.980 ευρώ.

Η Γερμανία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτου στην Ευρώπη και μία από τις σημαντικότερες παγκοσμίως, με τις εξελίξεις που καταγράφονται εκεί να επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό ολόκληρη την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε αυτή τη χώρα εδρεύουν ορισμένοι από τους κορυφαίους κατασκευαστές, όπως η Mercedes-Benz, η BMW, η Volkswagen και η Audi.

Τα στοιχεία των πωλήσεων στη Γερμανία, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνουν τόσο τις προτιμήσεις των αγοραστών όσο και τις τάσεις που διαμορφώνονται στην αγορά. Ο Οκτώβριος του 2026 επιβεβαίωσε τη δυναμική της ηλεκτροκίνησης, με τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα να κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι συνολικές πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στη Γερμανία έφτασαν τις 254.492 μονάδες τον Οκτώβριο, σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Από την αρχή της χρονιάς, οι ταξινομήσεις ανέρχονται σε 2.476.290 οχήματα, αυξημένες κατά 4,9%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η πορεία των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων. Οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν κατά 79,5% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τις 94.086 μονάδες και κατακτώντας μερίδιο 37% στην αγορά. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της αλλαγής, τον Οκτώβριο του 2025 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 21%, ενώ το 2024 περιοριζόταν στο 15,3%.

Η μάρκα που έχει πουλήσει 442.000 αυτοκίνητα

Όσον αφορά στις δημοφιλέστερες μάρκες, οι εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες κυριαρχούν απόλυτα στις προτιμήσεις, με τη Volkswagen να έχει την πρωτοκαθεδρία με 442,775 πωλήσεις το δεκάμηνο του έτους. Ακολουθεί η Mercedes με 221.132 αυτοκίνητα και τρίτη είναι η BMW με 212.902 μονάδες. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι Skoda και Audi, παραδίδοντας 206.508 και 170.502 οχήματα, αντιστοίχως.

Περνώντας στα μοντέλα τώρα, αυτά της VW έχουν την τιμητική της στις προτιμήσεις των υποψηφίων αγοραστών. Το Golf είναι με διαφορά το best seller της γερμανικής αγοράς, καθώς το έχουν επιλέξει 73.533 οδηγοί το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026.

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Δεύτερο σε προτιμήσεις είναι το Τ-Roc με 53.519 αυτοκίνητα και τρίτο ένα ακόμη όχημα της Volkswagen και ειδικότερα το Tiguan με 50.175 μονάδες. Στις επόμενες θέσεις συναντάμε δύο ξεκάθαρα premium SUV, με το BMW X1 να το επιλέγουν 44.114 αγοραστές και τη Mercedes GLC 42.852 οδηγοί. Στην περίπτωση της τελευταίας, η νέα γενιά καταγράφει αύξηση 80,4% μία από τις καλύτερες επιδόσεις όλη της αγοράς.

Πόσο κοστίζει Γερμανία και πόσο Ελλάδα το Volkswagen Golf

Επιστρέφοντας στο Golf, το Νο1 αυτοκίνητο της γερμανικής αγοράς, αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι η τιμή του. Στη χώρα παραγωγής, η βασική έκδοση με τον 1.5 TSI κινητήρα και τους 116 ίππους ξεκινά από 30.210 ευρώ, ενώ στην Ελλάδα, η ίδια έκδοση έχει τιμή εκκίνησης τα 24.980 ευρώ, δηλαδή 5.230 ευρώ φθηνότερα.

Στον στάνταρ εξοπλισμό, το hatchback φέρει φώτα LED εμπρός-πίσω, δερμάτινι πολυλειτουργικό τιμόνι, αυτόματο κλιματισμό air care climatronic, κεντρικό κλείδωμα keyless start με σύστημα εκκίνησης κινητήρα με μπουτόν, digital cockpit με ψηφιακό πίνακα οργάνων και οθόνη αφής, Adaptive Cruise Control, αισθητήρες υποβοήθησης στάθμευσης, Dynamic Road Sign Display (σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας), Emergency Steering Assist (υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής εμποδίου), Front Assist με City Emergency Braking και Pedestrian & Cyclist Monitoring (λειτουργία αναγνώρισης πεζών και ποδηλατών) και πολλά ακόμη.