Το χειροκίνητο κιβώτιο είδος προς εξαφάνιση: Τι άλλο χάνεται από τα αυτοκίνητα;

Το χειροκίνητο κιβώτιο δεν είναι το μόνο κομμάτι του αυτοκινήτου που περνά στην ιστορία. Μαζί του χάνονται σταδιακά μια σειρά από στοιχεία που για δεκαετίες θεωρούσαμε αυτονόητα.

Κάποτε δεν μπορούσαμε να φανταστούμε να οδηγούμε αυτοκίνητο με μόλις δύο πεντάλ και ότι το δεξί μας χέρι είναι παροπλισμένο. Πλέον ωστόσο, στην Ευρώπη, χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων φέρουν μόλις 3 στα 10 καινούργια αυτοκίνητα -βάσει των στοιχείων του 2024- όταν το 2001, το ποσοστό τους έφτανε το 91%.

Δεν είναι, όμως, μόνο το χειροκίνητο κιβώτιο που πνέει τα λοίσθια. Και άλλα στοιχεία που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε αυτονόητα στην καθημερινή επαφή μας με το αυτοκίνητο, είτε περιορίζονται είτε καταργούνται. Ας δούμε ποια είναι αυτά.

Το χειρόφρενο που γίνεται ηλεκτρικό

Για δεκαετίες ο μοχλός ανάμεσα στα δύο μπροστινά καθίσματα αποτελούσε ένα από τα πιο απλά, αλλά και πιο ουσιαστικά στοιχεία της καθημερινής οδήγησης. Σήμερα αντικαθίσταται από έναν μικρό ηλεκτρονικό διακόπτη στην κεντρική κονσόλα. Ενίοτε δεν υπάρχει ούτε αυτός, καθώς το αυτοκίνητο ενεργοποιεί μόνο του το φρένο στάθμευσης με το σβήσιμο του κινητήρα.

Ζούμε στην εποχή της μετάβασης από το μηχανικό στο ηλεκτρονικό σύστημα (electronic parking brake -EPB), το οποίο -μεταξύ άλλων- επιτρέπει την απελευθέρωση χώρου στην κεντρική κονσόλα.

Επιπλέον, βασικό πλεονέκτημα συνιστά η διασύνδεση με άλλα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του Auto-Hold, το οποίο διατηρεί το αυτοκίνητο φρεναρισμένο μετά την πλήρη ακινητοποίηση και το απελευθερώνει αυτόματα όταν ο οδηγός επιταχύνει.

Το τέλος των φυσικών κουμπιών

Όλοι μας είχαμε συνηθίσει να ρυθμίζουμε την ένταση του ήχου, το air condition, ή να ενεργοποιούμε τα αλάρμ, εύκολα με ένα απλό πάτημα, ή μια περιστροφή ενός διακόπτη. Σήμερα, σε αρκετά καινούργια αυτοκίνητα, όλα αυτά απαιτούν την αναζήτηση της σωστής λειτουργίας σε μια οθόνη αφής.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό είναι πρόοδος. Πώς στοιχειοθετείται, όμως, κάτι τέτοιο όταν χρειάζεται να απομακρύνουμε το βλέμμα μας από την οθόνη και να βουτήξουμε στους λαβυρίνθους μιας μεγάλης οθόνης.

Ευτυχώς, πολλές εταιρείες αντιλαμβάνονται τις δυσκολίες (ή τον κίνδυνο) που προκαλούν στους οδηγούς, με αποτέλεσμα να επιστρέφουν στα φυσικά μπουτόν.

Το κλειδί που γίνεται… app

Βγάζεις το κλειδί από την τσέπη και το τοποθετηθείς στην κλειδαριά της πόρτας. Το γυρίζεις μέχρι να ακούσεις το χαρακτηριστικό κλικ και η πόρτα ξεκλειδώνει. Ανοίγεις την πόρτα με το χερούλι, κάθεσαι στη θέση του οδηγού, κλείνεις την πόρτα και βάζεις το κλειδί στη μίζα. Μια διαδικασία ιδιαίτερα απλή, αλλά απολαυστική.

Την οποία, ωστόσο, δεν απολαμβάνει η συντριπτική πλειονότητα όσων αποκτών καινούργιο αυτοκίνητο. Αναντίρρητα, το κλείδωμα/ξεκλείδωμα με το πάτημα ενός κουμπιού προσφέρει ευκολία. Το ίδιο και το πάτημα ενός button για την ενεργοποίηση του κινητήρα.

Στα νεότερα αυτοκίνητα, ακόμη και το smartphone μπορεί να αναλάβει τον ρόλο του. Μέσω της εφαρμογής (app) του κατασκευαστή, ο οδηγός μπορεί να κλειδώσει ή να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητο, να ελέγξει την κατάστασή του και, ανάλογα με το μοντέλο, να ενεργοποιήσει από απόσταση τον κλιματισμό ή τη θέρμανση.

Πού πήγε η ρεζέρβα;

Ο εφεδρικός τροχός ανάγκης δεν βιώνει τη δόξα του παρελθόντος και τείνει να περάσει στο χρονοντούλαπο της ιστορίας. Αγοράζεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο και όσο και αν ψάξεις, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εντοπίσεις πουθενά ρεζέρβα.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες γυρνούν πλέον την πλάτη στη ρεζέρβα στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να εξοικονομήσουν χώρο, αλλά κυρίως με βασικό στόχο να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου (λόγω του βάρους που προσθέτει). Πλέον απαντάται το κιτ επισκευής ελαστικών. Γενικά αποτελείται από σπρέι επισκευής τρυπημάτων που γεμίζει μια τρύπα μέσω έγχυσης αφρού στο ελαστικό ή με διάτρηση για πλήρωση της οπής από έξω.