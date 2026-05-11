Το χρώμα αυτής της Mercedes κοστίζει όσο ένα VW Golf

Η ειδική απόχρωση αυτής της AMG One εντυπωσιάζει, αλλά ταυτόχρονα απαιτεί και ένα ποσό με το οποίο μπορείς να αποκτήσεις ένα ολοκαίνουργιο Golf.

Αναμφίβολα, η Mercedes-AMG One συγκαταλέγεται στις κορυφαίες δημιουργίες της γερμανικής μάρκας, ενώ συστήθηκε στον κόσμο των τεσσάρων τροχών το 2022, ως το πιο ισχυρό αυτοκίνητο δρόμου της εταιρείας.

Φοράει μια τροποποιημένη έκδοση του υπερτροφοδοτούμενου V6 κινητήρα των 1,6 λίτρων με τον οποίο η εταιρεία συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 – που για την περίσταση αποδίδει σε συνδυασμό με τέσσερις ηλεκτρικούς κινητήρες 1.063 ίππους.

Το γερμανικό hypercar μπορεί να επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100, 200 και 300 χλμ./ώρα σε χρόνο 2,9, 7,0 και 15,6 δλ. αντίστοιχα αξιοποιώντας ένα αυτοματοποιημένο πλην όμως μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με 7 σχέσεις.

Με τον προγραμματισμό της Mercedes να περιλαμβάνει την παραγωγή μόλις 275 αυτοκινήτων, τα περισσότερα από αυτά έχουν βαφτεί σε αποχρώσεις του ασημί, γκρι ή μαύρου, ως φόρος τιμής στη racing εμφάνιση της Mercedes στη Formula 1.

Ωστόσο, μια Mercedes-AMG One που βγαίνει στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών RM Sotheby’s ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, καθώς είναι βαμμένη σε Reingrün (πράσινο), μια απόχρωση “Sonderlackierung” (βαφή κατά παραγγελία) που αποτυπώνει ιδανικά τον υψηλών επιδόσεων χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Το κόστος του χρώματος ήταν 27.500 ευρώ όταν το αυτοκίνητο αποκτήθηκε, δηλαδή κινείται στα ίδια επίπεδα με την τιμή ενός καινούργιου VW Golf στην ελληνική αγορά.

Η βαφή συμπληρώνεται από ζάντες μαγνησίου σε ματ μαύρο φινίρισμα και δαγκάνες φρένων σε γυαλιστερό μαύρο, ενώ στο εσωτερικό, το αυτοκίνητο διαθέτει αποκλειστικό δέρμα Nappa σε απόχρωση Magma Grey, με ραφές Digitalgrün που συνδυάζονται αρμονικά με το χρώμα του αμαξώματος.

Έχοντας διανύσει μόλις 185 χλμ., εκ των οποίων όλα σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη είναι εργοστασιακές δοκιμές, το αυτοκίνητο βρίσκεται σε σχεδόν άριστη κατάσταση και έχει δεχθεί προστασία μέσω ειδικής προστασίας ώστε να μην αλλοιωθεί η βαφή του.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πρόσφατα η εικονιζόμενη Mercedes-AMG One έλαβε service από την Mercedes-AMG, το οποίο κόστισε… 37.610 ευρώ.