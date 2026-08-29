Το «χτύπημα» της Chery στην Ευρώπη

Η Chery ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας νέας εγκατάστασης R&D αποτελεί το επόμενο βήμα στα μακροπρόθεσμα σχέδια της εταιρείας.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Chery σχεδιάζει περαιτέρω επέκταση στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στην Αγγλία.

Η Chery, η οποία κατασκευάζει τις μάρκες αυτοκινήτων Jaecoo και Omoda, δήλωσε ότι η έναρξη λειτουργίας της νέας εγκατάστασης R&D αποτελεί «το επόμενο βήμα στο μακροπρόθεσμο σχέδιό μας» για τη Βρετανία, καθώς παράλληλα προχωρά προς την παραγωγή των αυτοκινήτων της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι πωλήσεις της Chery αυξάνονται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς στη Βρετανία. Τον Ιούλιο, οι μάρκες Chery, Omoda & Jaecoo αντιπροσώπευαν σχεδόν το 8% της βρετανικής αγοράς, από 3% πέρυσι, σύμφωνα με την Ένωση Κατασκευαστών και Εμπόρων Αυτοκινήτων (SMMT).

Η εταιρεία ανήκει εν μέρει στο κινεζικό κράτος και έχει ήδη υπογράψει συμφωνία με τη Nissan για την κατασκευή των αυτοκινήτων της στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ. Η κίνηση αυτή θα σηματοδοτήσει την πρώτη μαζική παραγωγή κινεζικών αυτοκινήτων στη Βρετανία, με την έναρξη της παραγωγής να αναμένεται από το 2027.

Η νέα εγκατάσταση R&D θα ανοίξει στα τέλη του φθινοπώρου, όπως δήλωσε η Chery. Ο Gary Lan, διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής δραστηριότητάς της, δήλωσε:

«Περιμέναμε περισσότερα από 20 χρόνια για την κατάλληλη στιγμή ώστε να εισέλθουμε σε αυτή την αγορά και η φιλοδοξία μας ήταν πάντα πολύ μεγαλύτερη από το να φέρουμε απλώς οχήματα εδώ».

Ένα υφιστάμενο κέντρο δοκιμών οχημάτων στο Μπέντφορντσαϊρ, το οποίο χρησιμοποιείται από εταιρείες του μηχανοκίνητου αθλητισμού -καθώς και από το Υπουργείο Άμυνας- θα αποτελέσει την έδρα της νέας εγκατάστασης R&D της Chery.

Το κέντρο, που ονομάζεται UTAC Millbrook, θα δώσει στη Chery πρόσβαση σε περισσότερα από 70 χιλιόμετρα ειδικά διαμορφωμένων διαδρομών δοκιμών, ώστε να προσαρμόζει και να βελτιστοποιεί τα αυτοκίνητά της για τους βρετανικούς δρόμους.