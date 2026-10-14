Το Cupra Raval με πακέτο ABT – Τι περιλαμβάνει

Το πακέτο CUSTOM CUPRA by ABT για το νέο Raval επεκτείνει τη συνεργασία της μάρκας με την ABT.

Δυναμικό «παρών» στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού δίνει η Cupra και το επίκεντρο της παρουσίας της είναι η νέα, ακόμα πιο εκφραστική εκδοχή του αμιγώς ηλεκτρικού Raval. Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί το πλέον επιτυχημένο λανσάρισμα στην ιστορία της μάρκας, έχοντας ήδη ξεπεράσει τις 50.000 παραγγελίες από τον Απρίλιο —αριθμός υπερδιπλάσιος των αρχικών προβλέψεων— ενώ οι παραδόσεις έχουν ήδη αγγίξει τις 15.000 μονάδες.

Η επιτυχία αυτή εγγράφεται στο πλαίσιο μιας συνολικότερης ανόδου για την εταιρεία, η οποία το πρώτο εννεάμηνο του 2026 παρέδωσε περισσότερα από 250.000 οχήματα, σημειώνοντας αύξηση 2% και ενισχύοντας τη θέση της σε κομβικές αγορές όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία.

Νέο πακέτο CUSTOM CUPRA by ABT

Ανταποκρινόμενη στη θερμή υποδοχή του κοινού, η Cupra ανεβάζει τον πήχη στον τομέα της εξατομίκευσης παρουσιάζοντας το νέο πακέτο CUSTOM CUPRA by ABT. Διευρύνοντας τη συνεργασία της με την ABT, η οποία είχε ήδη εφαρμοστεί στα Leon και Formentor, η μάρκα μεταφέρει τώρα την αγωνιστική αισθητική και στο νέο ηλεκτρικό της μοντέλο. Αντλώντας έμπνευση από το πρωτότυπο UrbanRebel, η νέα αυτή διαμόρφωση απευθύνεται στους οδηγούς που επιθυμούν να προσδώσουν έναν πιο προσωπικό και εμπνευσμένο από τις επιδόσεις χαρακτήρα στο αυτοκίνητό τους.

Τι περιλαμβάνει

Το πακέτο CUSTOM CUPRA by ABT αναδεικνύει τον σπορ προσανατολισμό του Raval. Στο εξωτερικό μέρος, οι εμπρός και πίσω αεροτομές χαμηλά στους προφυλακτήρες, σε συνδυασμό με τα πλευρικά μαρσπιέ, δημιουργούν την αίσθηση ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται πιο χαμηλά στο έδαφος, ενώ παράλληλα, η μεγάλη πίσω αεροτομή στην οροφή και τα χαρακτηριστικά winglets ενισχύουν την σπορ παρουσία του αυτοκινήτου.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι νέες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών σε μαύρο ματ φινίρισμα Sport Black Matt, τα λογότυπα της ABT, τα εμβλήματα της μάρκας σε απόχρωση Dark Chrome στον βασικό εξοπλισμό, καθώς και οι ειδικές διακοσμητικές λεπτομέρειες στο εσωτερικό.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια είναι εμφανής και στη διαδικασία παραγωγής. Όταν το πακέτο παραγγέλνεται μαζί με το Raval, κατασκευάζεται και συναρμολογείται χειροποίητα στο CUPRA Racing Factory, εφαρμόζοντας τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές που ισχύουν για τα αγωνιστικά προγράμματα της μάρκας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης του πακέτου και μετά την αγορά του αυτοκινήτου, μέσω του δικτύου εμπόρων Cupra, όπου η τοποθέτηση γίνεται από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς.

Τέλος, η Cupra αποκάλυψε ότι μέσα στην επόμενη χρονιά το Raval θα εμπλουτιστεί με μια σειρά από νέες τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το φωτιζόμενο λογότυπο, τα φλας με φωτεινές προβολές στο εξωτερικό μέρος – στοιχείο που αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο για την κατηγορία, αυξημένη τελική ταχύτητα στα 190 χλμ./ώρα, καθώς και ένα προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οπισθοπορείας, το οποίο μπορεί να αναπαράγει αυτόματα έως και 50 μέτρα της προηγούμενης διαδρομής του οχήματος.