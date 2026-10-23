To deal της χρονιάς στην Κίνα – Νέα εταιρεία, ποιοι κολοσσοί συμμετέχουν

Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας περιλαμβάνει την κατασκευή μπαταριών, καθώς και την παραγωγή και πώληση εξαρτημάτων.

Νέο deal στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας έρχεται αυτή τη φορά από την Κίνα. Η Chery και η CATL συνεργάζονται στον τομέα των μπαταρίων μέσω μιας νέας κοινοπραξίας.

Το όνομα της νέας εταιρείας είναι CATL Chery (Wuhu) New Energy Technology Co., Ltd. Η εταιρεία διαθέτει μετοχικό κεφάλαιο ύψους 1 δισ. γουάν (130 εκατ. ευρώ) και ανήκει από κοινού στην CATL και την Chery Automobile. Τα εταιρικά έγγραφα δείχνουν ότι πρόκειται για τη δεύτερη κοινοπραξία που ιδρύουν οι δύο εταιρείες το 2026 με αντικείμενο την κατασκευή μπαταριών, γεγονός που καταδεικνύει τη βαθύτερη ενοποίηση των βιομηχανικών αλυσίδων τους.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της νέας εταιρείας περιλαμβάνει την κατασκευή μπαταριών, την παραγωγή και πώληση εξαρτημάτων, καθώς και τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Θα επικεντρωθεί στην έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και στην κατασκευή προϊόντων που σχετίζονται με τις μπαταρίες έλξης ηλεκτρικών οχημάτων.

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι δύο εταίροι είχαν ήδη καταχωρίσει την εταιρεία CATL Chery (Hefei) New Energy Technology Co., Ltd., με εγγεγραμμένο κεφάλαιο 2 δισ. γουάν (260 εκατ. ευρώ). Η CATL κατέχει ποσοστό 51%, ενώ η Chery Automobile και η Chery Commercial Vehicle κατέχουν από κοινού το υπόλοιπο 49%.

Με συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο που ανέρχεται σε 3 δισ. γουάν (400 εκατ. ευρώ), οι δύο κοινοπραξίες, στις πόλεις Hefei και Wuhu, φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη δημιουργία δύο παραγωγικών βάσεων μπαταριών έλξης στην επαρχία Anhui.

Βαθιές ρίζες

Η συνεργασία των δύο εταιρειών έχει βαθιές ρίζες. Το 2023, η CATL και η Chery παρουσίασαν από κοινού τη μάρκα μπαταριών ENER-Q, με την Chery να γίνεται η πρώτη εταιρεία που εξόπλισε μοντέλα της με μπαταρίες ιόντων νατρίου.

Τον Απρίλιο του 2026, οι Chery, CATL, CATL Amperex και Chery Green Energy υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας, με στόχο τον συντονισμό στην ανάπτυξη μοντέλων που υποστηρίζουν τη φόρτιση και την ανταλλαγή μπαταριών, καθώς και στην επέκταση των δικτύων ανταλλαγής μπαταριών. Σκοπός είναι η προώθηση ενός οικοσυστήματος ολοκληρωμένης διασύνδεσης οχημάτων και ενέργειας.

Αυτή η διαρκής συνεργασία, η οποία εκτείνεται σε πολλαπλά επίπεδα, αναμένεται να εξασφαλίσει σταθερή προμήθεια βασικών προϊόντων -μεταξύ των οποίων οι μπαταρίες Qilin και οι μπαταρίες ιόντων νατρίου- για τα νέα ενεργειακά μοντέλα της Chery. Παράλληλα, οι δύο πλευρές προωθούν από κοινού την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, όπως οι μπαταρίες ημιστερεάς κατάστασης και η ανταλλαγή μπαταριών.

Η δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ αυτοκινητοβιομηχανιών και κορυφαίων κατασκευαστών μπαταριών έχει εξελιχθεί σε χαρακτηριστικό μοντέλο βαθύτερης ενοποίησης στην εφοδιαστική αλυσίδα των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας.

Για την Chery, η συγκεκριμένη κίνηση διασφαλίζει παραγωγική δυναμικότητα μπαταριών και περιορίζει την έκθεση στις διακυμάνσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αύξηση των πωλήσεων της γκάμας των οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας της.

Από την πλευρά της, η CATL ενισχύει τη συνεργασία της με έναν σημαντικό κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη σταθερότητα στον όγκο των παραγγελιών της. Παράλληλα, αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του βιομηχανικού συμπλέγματος της επαρχίας Anhui, προκειμένου να διευρύνει το μερίδιό της στις αγορές μπαταριών έλξης και αποθήκευσης ενέργειας.

Καθώς προχωρούν οι κοινοπραξίες, οι δύο εταίροι αναμένεται να αναπτύξουν συνέργειες τόσο στη μείωση του κόστους των μπαταριών όσο και στην ταχύτερη εφαρμογή νέων τεχνολογιών.