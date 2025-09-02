Το διθέσιο smart επιστρέφει – Πότε θα παρουσιαστεί, με ποιο όνομα

Η smart επιστρέφει στις ρίζες της, ανακοινώνοντας το μεγάλο comeback του εμβληματικού μοντέλου της.

Συνώνυμο των αστικών μετακινήσεων είχε καταστεί η smart, λανσάροντας τα ιδιαίτερα δημοφιλή διθέσια μοντέλα που πάντρευαν το στιλ με την ευελιξία.

Η είδηση την άνοιξη του 2024 ότι πέρασε τη γραμμή συναρμολόγησης το τελευταίο smart fortwo προκάλεσε κύμα απογοήτευσης, με δεκάδες χιλιάδες οδηγούς να αρνούνται τότε να φανταστούν το όνομα “smart” σε άλλου είδους μοντέλα.

Η απουσία, ωστόσο, του smart fortwo από τον κόσμο των τεσσάρων τροχών δεν θα κρατήσει για πολύ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το μοντέλο επιστρέφει ως 100% ηλεκτρικό υπό την ονομασία smart #2, με την πρεμιέρα του να είναι προγραμματισμένη για τα τέλη του 2026.

«Σχεδιασμένο από την ομάδα Design της Mercedes-Benz, το όχημα θα διαθέτει νέες τεχνολογικές λύσεις για το τμήμα που καθιέρωσε το πρωτότυπο smart fortwo πριν από 27 χρόνια. Το smart #2 θα παραχθεί στην Κίνα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο σχεδίασης και ανάπτυξης», επισημαίνει η εταιρεία.

Προσθέτει ότι η απόφαση για την επιστροφή του μοντέλου ελήφθη την κατάλληλη στιγμή, μιας και η εταιρεία επωφελείται από την επιτυχημένη εμπορική πορεία του smart #5, την ισχυρή στήριξη νέων επενδυτών, αλλά και τη σιγουριά που προσφέρουν οι βασικοί μέτοχοι, Mercedes και Geely.

«Βασιζόμενο στις επιτυχημένες παγκόσμιες παρουσιάσεις των smart #1, smart #3 και smart #5, το smart #2 θα συμπληρώσει με συνέπεια το χαρτοφυλάκιο προϊόντων σε ένα τμήμα ιδιαίτερα σημαντικό για τη μάρκα και τους πελάτες της. Έτσι, η smart καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης κινητικότητας, από ευέλικτα αυτοκίνητα πόλης έως premium SUV μεσαίας κατηγορίας».