Το DS N°8 πρωταγωνιστεί στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι

Είκοσι N°8 θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, κοσμώντας με την παρουσία τους την Εβδομάδα Μόδας.

Από το 2019 η DS Automobiles αποτελεί συνεργάτη της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, ενώ έχει αποφασίσει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει αυτό τη σπουδαία διοργάνωση.

Ως σύμβολο της γαλλικής αριστείας σε επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας υπηρετώντας την Τέχνη του Ταξιδιού, το DS N°8 γίνεται το επίσημο αυτοκίνητο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μόδας για τις συλλογές Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, που θα διεξαχθεί από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου, στους δρόμους του Παρισιού θα κυκλοφορήσει μια ειδική σειρά από 20 DS N°8 με το λογότυπο της διοργάνωσης.

«Το DS N°8 κλέβει τις εντυπώσεις, συνοδεύοντας τις επιδείξεις μόδας στους ομορφότερους δρόμους του Παρισιού κατά τη διάρκεια αυτής της σημαντικής εκδήλωσης μόδας που τιμά τη δημιουργικότητα, το σχέδιο και την αβανγκάρντ», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles, Xavier Peugeot.

Με πλήρως ηλεκτρικούς κινητήρες και κίνηση σε δύο ή τέσσερις τροχούς, τα μοντέλα DS N°8 που διατίθενται στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού θα ενθουσιάσουν τους επιβάτες τους με την ολοκληρωμένη άνεση, την προσοχή στη λεπτομέρεια και την προηγμένη τεχνολογία τους.

Το εσωτερικό του DS N°8 ενισχύει περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ της DS Automobiles και του κόσμου της μόδας, χρησιμοποιώντας τα πιο εκλεκτά υλικά και μοναδικά φινιρίσματα εσωτερικού χώρου, όπως οι ραφές Pearl σε σχήμα μαργαριταριού, ανάγλυφες λεπτομέρειες «Clous de Paris» και ειδικό φινίρισμα στα καθίσματα σε στυλ μπρασελέ ρολογιού.

Όλες αυτές οι χαρακτηριστικές δεξιότητες, που χαρακτηρίζουν τις δημιουργίες της DS Automobiles, βρίσκουν ιδιαίτερη έκφραση στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και τονίζουν τον αβανγκάρντ χαρακτήρα της γαλλικής μάρκας.