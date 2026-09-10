Το εντυπωσιακό comeback του Subaru WRX

Οι πωλήσεις του στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν κατά 191% τον Αύγουστο και κατά 37,7% από την αρχή του έτους.

Πέρσι, οι πωλήσεις του Subaru WRX κατέρρευσαν στις ΗΠΑ. Το άλλοτε ιδιαίτερα δημοφιλές σπορ sedan φαινόταν να μην έχει πλέον την απήχηση που είχε κάποτε.

Ωστόσο, η Subaru προχώρησε τελικά σε αλλαγές στην παραγωγή και στις διαθέσιμες εκδόσεις εξοπλισμού, και πλέον τα πράγματα δείχνουν να βελτιώνονται.

Η Subaru πούλησε 1.778 sedan WRX τον Αύγουστο στις ΗΠΑ, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 191,0% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Οι πωλήσεις του sedan έχουν αυξηθεί κατά 37,7% από την αρχή του έτους.

Μέρος αυτής της αύξησης στις πωλήσεις θα μπορούσε να οφείλεται στην απόφαση της αυτοκινητοβιομηχανίας να προσθέσει μια πιο οικονομική βασική έκδοση.

Τον Ιανουάριο, η Subaru επανέφερε τη βασική έκδοση του WRX για το 2026, μειώνοντας την τιμή κατά περισσότερα από 5.000 δολάρια, κάτι που σίγουρα δεν έχει λειτουργήσει εις βάρος των πωλήσεων.

Το WRX βρίσκεται σε τροχιά για να ξεπεράσει με μεγάλη διαφορά τις περσινές πωλήσεις. Το 2025, η εταιρεία πούλησε 10.930 αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση 41,2%. Μέχρι και τον Αύγουστο, οι πωλήσεις του WRX έχουν ήδη φτάσει τις 10.324 μονάδες.

Τα υπόλοιπα μοντέλα της Subaru

Η Subaru ολοκλήρωσε τον Αύγουστο με θετικό πρόσημο, καθώς οι πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 1,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία πούλησε 62.028 αυτοκίνητα τον περασμένο μήνα, όμως από την αρχή του έτους έχει πουλήσει συνολικά 3,0% λιγότερα αυτοκίνητα, φτάνοντας τις 423.822 μονάδες.

Ο Jeff Walters, Πρόεδρος και Chief Operating Officer της Subaru of America, δήλωσε:

«Οι ισχυρές επιδόσεις μας αντικατοπτρίζουν όλα όσα κάνουν τη Subaru ξεχωριστή, με μια ευέλικτη γκάμα μοντέλων που προσφέρει την ασφάλεια, τις δυνατότητες και τη μακροπρόθεσμη αξία που περιμένουν οι πελάτες».

Το Crosstrek ήταν το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις της μάρκας τον περασμένο μήνα, παρά το γεγονός ότι οι πωλήσεις του μειώθηκαν κατά 4,4%. Από την αρχή του έτους έχουν υποχωρήσει κατά 4,3%, ωστόσο το Crosstrek εξακολουθεί να ξεπερνά σε πωλήσεις το Forester, με 16.760 μονάδες, το οποίο σημείωσε άνοδο 17,8% τον Αύγουστο.

Οι πωλήσεις του Forester έχουν αυξηθεί κατά 15,1% από την αρχή του έτους.

Το BRZ είχε έναν αρκετά καλό Αύγουστο, με τις πωλήσεις του να αυξάνονται κατά 6,8%, φτάνοντας τις 235 μονάδες. Ωστόσο, σε ετήσια βάση καταγράφουν πτώση 4,1%.

Το Ascent τα πηγαίνει καλά, με τις πωλήσεις του να έχουν αυξηθεί κατά 2,4% από την αρχή του έτους, έπειτα από έναν εξαιρετικό μήνα, κατά τον οποίο σημείωσαν άνοδο 37,2%.