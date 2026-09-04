Tο επόμενο ευρωπαϊκό SUV της Ford θα έχει τη σφραγίδα της Geely

Η Ford και η Geely μετατρέπουν το εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας σε κέντρο μιας κοινοπραξίας.

Μια νέα κοινοπραξία Ford-Geely στη Βαλένθια θα κατασκευάζει από το 2028 ένα crossover, αναδιαμορφώνοντας τη στρατηγική της Ford για τα εξηλεκτρισμένα SUV στην Ευρώπη.

Η Ford και η Geely μετατρέπουν το εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια της Ισπανίας σε κέντρο μιας κοινοπραξίας για οχήματα χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένου ενός compact μοντέλου της οικογένειας Bronco, το οποίο αναμένεται το 2028.

Tο Automotive News έδωσε πρόσφατα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική συνεργασία, μετά την επίσημη ανακοίνωση της κοινοπραξίας τον Ιούλιο του 2026.

Η συμφωνία συνδυάζει την τεχνογνωσία της Geely στα οχήματα πολλαπλών μορφών κίνησης με ένα εργοστάσιο που η Ford λειτουργεί στην Ισπανία εδώ και δεκαετίες και θέτει τις βάσεις για ένα οικογενειακό crossover, το οποίο θα τοποθετηθεί κοντά στο κέντρο της compact γκάμας της Ford στην Ευρώπη.

Κοινοπραξία Ford-Geely στη Βαλένθια

Η Ford και η Geely υπέγραψαν τη συμφωνία στις 23 Ιουλίου 2026, δημιουργώντας μια κοινοπραξία που θα συναρμολογεί οχήματα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών στη Βαλένθια για τις ευρωπαϊκές αγορές, με την παραγωγή να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2028, σημειώνει το motor1.com.

Το χρονοδιάγραμμα αφήνει στη Ford ένα σχετικά σύντομο περιθώριο για να προετοιμάσει τους αντιπροσώπους και τους πελάτες της για ένα βασικό μοντέλο που θα βασίζεται στην αρχιτεκτονική ενός συνεργάτη, κάτι που αποτελεί νέα πραγματικότητα για τη μάρκα στην Ευρώπη.

Η Βαλένθια έχει ήδη μακρά ιστορία με τη Ford, ενώ η μετάβαση στην παραγωγή μέσω κοινοπραξίας έρχεται μετά από προηγούμενες αναφορές σχετικά με την υπό διαμόρφωση συνεργασία Ford-Geely για εργοστάσιο στην Ευρώπη.

Το εργοστάσιο θα προσθέσει από το 2028 ένα compact SUV της οικογένειας Bronco, παράλληλα με δύο μοντέλα της Geely Auto.