Το τρίτο μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse της BMW μπήκε στην γραμμή παραγωγής. Η κατασκευή της iX4 γίνεται σε εργοστάσιο εκτός Γερμανίας, που λειτουργεί με τρεις βάρδιες.

Δύο μήνες αφότου το εργοστάσιο της BMW πέρασε σε 24ωρη λειτουργία, οι εργαζόμενοι της μονάδας υποδέχθηκαν τη νέα iX4. Tο κουπέ «αδελφάκι» της iX3, το οποίο βασίζεται και αυτό στη νέα πλατφόρμα Neue Klasse της γερμανικής εταιρείας, διακρίνεται για τις σπορ γραμμές, την επιβλητική παρουσία και το μεγάλο μεταξόνιο.

Η κατασκευή του γίνεται σε μία από τις κορυφαίες εγκαταστάσεις του ομίλου, στην ίδια γραμμή παραγωγής με την iX3. Αναφερόμαστε στο εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία, το οποίο κατέγραψε το ταχύτερο ramp-up που έχει επιτευχθεί ποτέ σε νέα μονάδα του BMW Group, κατασκευάζοντας πλέον περισσότερα από 600 αυτοκίνητα την ημέρα.

Μάλιστα, από τον Σεπτέμβριο του 2026, το εργοστάσιο λειτουργεί σε σύστημα τριών βαρδιών, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή μόλις λίγες εβδομάδες μετά την κατασκευή της 50.000ής BMW iX3.

Στο Ντέμπρετσεν απασχολούνται περισσότεροι από 5.000 εργαζόμενοι, με τη μονάδα να έχει σχεδιαστεί με βάση τη φιλοσοφία BMW iFACTORY, υιοθετώντας τις πιο προηγμένες τεχνικές και όλα τα ψηφιακό εργαλεία.

Κατά την κανονική λειτουργία του, το εργοστάσιο χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, χωρίς ορυκτά καύσιμα. Περίπου το ένα τέταρτο των ετήσιων αναγκών του σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του, ενώ η πλεονάζουσα ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται σε σύστημα θερμικής αποθήκευσης όγκου 1.800 m³ και χωρητικότητας 130 MWh.

Οι τιμές της BMW iX4 στην Ελλάδα

Η νέα BMW iX4 είναι ένα ξεχωριστό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV με κουπέ σιλουέτα, που εμπλουτίζει τη γκάμα της Neue Klasse. Συνδυάζει τη δυναμική ενός αμαξώματος κουπέ με τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης, ενσωματώνοντας παράλληλα τις τεχνολογικές καινοτομίες της γενιάς μοντέλων Neue Klasse. Η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς – με κυλινδρικές κυψέλες μπαταρίας, σύστημα 800 V και περαιτέρω εξελιγμένους ηλεκτροκινητήρες – εξασφαλίζει πιο δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά, μεγαλύτερη αυτονομία και κορυφαίες επιδόσεις στη φόρτιση σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

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Το μοντέλο θα κυκλοφορήσει στους ευρωπαϊκούς δρόμους τον Μάρτιο του 2027, σε δύο εκδόσεις συστήματος κίνησης. Η βασική iX4 40 xDrive με τους δύο ηλεκτροκινητήρες και την μπαταρία χωρητικότητας 82,6 kWh αποδίδει 374 ίππους και εξασφαλίζει αυτονομία έως 638 χιλιόμετρα.

Η μεγαλύτερη και ισχυρότερη iX4 50 xDrive προσφέρει αυτονομία έως 828 χιλιόμετρα χάρη στην μπαταρία των 108,7 kWh και αποδίδει 469 ίππους, έχοντας επίσης δύο ηλεκτροκινητήρες.

Οι παραγγελίες για το αυτοκίνητο έχουν ανοίξει στην ελληνική αγορά, με την iX4 40 xDrive να ξεκινά από 71.400 ευρώ και την ισχυρότερη iX4 50 xDrive από 77.200 ευρώ. Η κορυφαία iX4 M60 xDrive των 612 ίππων θα ακολουθήσει σε δεύτερο χρόνο.