Το «φαινόμενο Yaris»: Γιατί η Κίνα έχει κολλημένο το βλέμμα της στην Toyota;

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες αναζητούν το δικό τους «Yaris»: το μοντέλο που δεν θα τους χαρίσει απλώς εξαγωγές, αλλά θα δώσει το σύνθημα για την πραγματική απογείωσή τους.

Ήταν το 1999 όταν η Toyota λάνσαρε το Yaris, ένα μοντέλο που έφερε την υπογραφή του Σωτήρη Κωβού και έμελλε να αποτελέσει τον πολιορκητικό κριό των Ιαπώνων στην προσπάθεια να εδραιωθούν στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου.

Ήταν ένα μοντέλο σχεδιασμένου από Ευρωπαίους για την Ευρώπη, και μέχρι σήμερα αποτελεί μια μηχανή παραγωγή κέρδους για την Toyota.

Η ιστορία του ιαπωνικού hatchback είναι γνωστή στους φίλους της αυτοκίνησης, όπως επίσης και στους κατασκευαστές της Κίνας, οι οποίοι αναζητούν το δικό τους… Yaris. Ένα μοντέλο ειδικά εξελιγμένο για την ευρωπαΪκή αγορά που θα της βοηθήσει να… απογειωθούν εκτός Κίνας.

Ο εγχώριος πόλεμος, οδηγεί στο… Yaris

Ειδικότερα, ύστερα από τις αρχικές προσπάθειες, που περιορίζονταν κυρίως στην εξαγωγή αυτοκινήτων σχεδιασμένων στην Κίνα με μικρές τροποποιήσεις για τις αγορές εκτός συνόρων, οι Κινέζοι κατασκευαστές πλέον σχεδιάζουν οχήματα από το μηδέν για ξένους αγοραστές, ωθούμενες τόσο από την έντονη πίεση στα περιθώρια κέρδους στην εγχώρια αγορά όσο και από τις ευκαιρίες στο εξωτερικό.

Η υπερκορεσμένη κινεζική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται εδώ και χρόνια σε έναν εξαντλητικό πόλεμο τιμών, μη επιτρέποντας σε πολλούς κατασκευαστές να αποκομίσουν κέρδη. Οι αγορές του εξωτερικού, αντίθετα, προσφέρουν περιθώρια ανάπτυξης — και δυνατότητα υψηλότερων τιμών — εφόσον τα κινεζικά brands καταφέρουν να πείσουν τους καταναλωτές ότι τα μοντέλα τους μπορούν να ικανοποιήσουν τοπικές ανάγκες.

Στην Κίνα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες «γεμίζουν» τα αυτοκίνητα με τεχνολογία και τα διαθέτουν στην εγχώρια αγορά πολύ φθηνά, προκειμένου να επιβιώσουν σε αυτόν τον αδυσώπητο πόλεμο τιμών. Στον αντίποδα, στις δυτικές αγορές, όπως η Ευρώπη, μπορούν συχνά να τα πουλήσουν στη διπλάσια τιμή και παρ’ όλα αυτά να παραμείνουν φθηνότερες από τις παραδοσιακές μάρκες.

Μία από τις μάρκες που αναζητούν εναγωνίως το δικό τους Yaris, με αρκετές πιθανότητες επιτυχίας, είναι η BYD, η μάρκα που έχει αρχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά αυτοκινητικά δρώμενα και όπως γνωστοποίησαν πρόσφατα στελέχη της στους 4Τροχούς, πλέον στοχεύει να γίνει Νο1 brand παγκοσμίως.

Το hatchback Dolphin G της BYD σχεδιάστηκε ειδικά για την Ευρώπη και θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο, με το Νο2 στέλεχος της μάρκας, Stella Li, να δηλώνει ότι το μοντέλο είναι κρίσιμης σημασίας επειδή τα hatchback αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων σε περιοχές της νότιας Ευρώπης — μια κατηγορία που σχεδόν δεν υπάρχει στην Κίνα, όπως αναφέρει το Reuters.

Για πολλές κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι εξαγωγές αποτελούν ζήτημα επιβίωσης, καθώς οι αναλυτές προβλέπουν συγκέντρωση της αγοράς που θα συρρικνώσει σημαντικό τον αριθμό των εταιρειών σε έναν κλάδο με περισσότερους από 100 κατασκευαστές.

Η Chery, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας οχημάτων της Κίνας, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα SUV, τα οποία αντιπροσώπευαν 2,3 εκατομμύρια από τα 2,8 εκατομμύρια οχήματα που διέθεσε παγκοσμίως το 2025. Ωστόσο, ο Ivan Dulanovic, επικεφαλής σχεδιασμού της Lepas (της νέας διεθνούς μάρκας της Chery, η οποία θα δραστηριοποιηθεί και στην Ελλάδα) δήλωσε ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη ένα hatchback προσανατολισμένο στην Ευρώπη, το Lepas 2, προσθέτει το Reuters.

Επιπλέον, η MG σχεδιάζει επίσης το hatchback MG2 για την Ευρώπη, όπου οι καταναλωτές δεν δείχνουν τόσο διατεθειμένοι να αγοράσουν μεγάλα σε διαστάσεις αυτοκίνητα.