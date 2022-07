Το Fiat 500 γίνεται 65 χρονών (+video)

Αποτελώντας ένα πραγματικό ορόσημο για το χώρο της Aυτοκίνησης, το Fiat 500 γίνεται 65 χρονών.

Η 4η Ιουλίου του 2022 σηματοδοτεί τα 65α γενέθλια του 500, του μοντέλου συμβόλου της Fiat που εξέφρασε στο παρελθόν και συνεχίζει να εκφράζει σήμερα με την αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση τη μοναδική αίσθηση της Ιταλικής dolce vita. Οι φετινοί εορτασμοί συμπίπτουν και με μια εξαιρετική εμπορική πορεία του ηλεκτρικού 500, το οποίο το 1ο 6μηνο του έτους αποτελεί το δημοφιλέστερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης στην Ευρώπη και δεύτερο ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανεξαρτήτου κατηγορίας.

«Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό 500 έφτασε στο βάθρο της Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων στο πρώτο μισό του έτους», σημείωσε ο κ. Oliver Francois, CEO της FIAT και Global CMO της Stellantis. «Ειδικότερα στη Γερμανία είναι το πλέον δημοφιλές ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ξεπερνώντας τα μοντέλα των εγχώριων κατασκευαστών. Παράλληλα είναι εξαιρετικά δημοφιλές και σε μεγάλες αγορές, όπως στην Ιταλία (1η θέση), στη Γαλλία (3η θέση) και στην Ισπανία (3η θέση), στοιχείο που αποτελεί απτή απόδειξη ότι η FIAT έχει επιλέξει ένα σωστό δρόμο προς τη βιώσιμη και προσιτή ηλεκτροκίνηση. Δημιουργήσαμε την αυτοκίνηση για όλους και τώρα στόχος μας είναι και η ηλεκτροκίνηση να είναι για όλους κάνοντας πράξη τη φιλοσοφία μας, it’s only green when it’s green for all.»

Σχεδιασμένο, εξελιγμένο και κατασκευασμένο στο Τορίνο, το νέο ηλεκτρικό 500 αποτελεί σύμβολο της Ιταλικής δημιουργικότητας. Το πρώτο 500 του 1957 έφερε μια επανάσταση στο χώρο της αυτοκίνησης, καθιστώντας το ιδιωτικό αυτοκίνητο προσιτό για το ευρύ κοινό. Στη συνέχεια η 2η γενιά του μοντέλου το 2007 απέδειξε ότι ένα αυτοκίνητο πόλης μπορεί να συνδυάζει την ευελιξία με την υψηλή αισθητική, ενώ πλέον η τρίτη και αμιγώς ηλεκτρική γενιά συνθέτει το ξεχωριστό στιλ και τις καινοτόμες τεχνολογίες με τη φιλική προς το περιβάλλον και το χρήση ηλεκτροκίνηση. Η παγκόσμια αναγνώριση του ονόματος 500 ενισχύεται από την εμπορική του πορεία -μέχρι στιγμής- σε 38 χώρες και τέσσερις γεωγραφικές περιοχές: Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Μέσα Ανατολή και Ιαπωνία, αλλά και τα περισσότερα από 30 διεθνή βραβεία που έχει κατακτήσει.

Με ακόμα μεγαλύτερη εστίαση στην «πράσινη μετάβαση», η FIAT έχει επιταχύνει τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της. Από το 2024 όλα τα νέα της μοντέλα θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ το 2027 η μάρκα στην Ευρώπη θα είναι μια αμιγώς ηλεκτρική μάρκα. Για να γιορτάσει τα γενέθλια του συμβόλου της, η FIAΤ δημιούργησε δύο video για να δείξει με έναν διασκεδαστικό τρόπο, γιατί το νέο ηλεκτρικό 500 είναι το μοντέλο της αλλαγής. Τα Evergreen και The Stick με τον βραβευμένο με Oscar ηθοποιό, ακτιβιστή και πρεσβευτή του νέου 500 Leonardo Di Caprio, παρουσιάζουν το λόγο που οι βιώσιμες μετακινήσεις μπορούν να είναι ευχάριστες και βέβαια να έχουν στιλ.