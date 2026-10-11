Το Fiat 500 που μετατράπηκε σε παιχνίδι για εκατομμυριούχους

Το μικρό αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί, ως προέκταση της αισθητικής ενός σκάφους.

Το Spiaggina δεν βρίσκεται πολύ συχνά στο προσκήνιο, καθώς δεν έχουν γίνει και τόσες αλλαγές σε αυτό από τότε που παρουσιάστηκε, πριν από περίπου οκτώ χρόνια.

Παραδόξως, αυτό άλλαξε αυτόν τον μήνα, όταν η Garage Italia παρουσίασε μια πολύ ειδική εκδοχή του, η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Hot Lab, μέλους του Viken Group.

Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι συνήθως ασχολούνται με την κατασκευή γιοτ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, το έργο τους δεν έχει καμία σχέση με σκάφη που προορίζονται να ταξιδεύουν στο νερό, αλλά με τη μετατροπή του ήδη τροποποιημένου Fiat 500 σε ένα παιχνίδι για γιοτ.

Το ανανεωμένο Spiaggina

Σε μηχανικό επίπεδο, το ανανεωμένο Spiaggina παραμένει ίδιο με όλα τα υπόλοιπα της σειράς: πρόκειται για ένα ηλεκτρικό όχημα που αποδίδει μόλις 13 ίππους, προσφέροντας αυτονομία 140 χιλιομέτρων και μέγιστη ταχύτητα μόλις 75 χλμ/ώρα.

Ως προϊόν αυτής της νέας συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών, το Spiaggina διαθέτει μια σειρά από μοναδικές λεπτομέρειες, οι οποίες δεν έχουν σχεδιαστεί μόνο για να τιμήσουν τον κόσμο του yachting, αλλά και για να μετατρέψουν το αυτοκίνητο σε ένα παιχνίδι για γιοτ, το οποίο θα μπορούσε εύκολα να μεταφέρεται μαζί με jet ski και καγιάκ, για παράδειγμα.

Φωτογραφία: Garage Italia

Το μικρό αυτοκίνητο έχει σχεδιαστεί, ως προέκταση της αισθητικής ενός σκάφους. Εκτός από το αισθητικό στοιχείο, όμως, είναι και λειτουργικό, καθώς διαθέτει στο πίσω μέρος θήκες για περιοδικά, ενώ μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με μια βάση για μπουκάλι, κατασκευασμένη από δερμάτινα λουριά και μεταλλική βάση.

Το εσωτερικό του μικρού αυτοκινήτου, όσο αυτό υπάρχει, διαθέτει ένα τιμόνι Nardi Classic, που έχει ως στόχο να ενισχύσει τις vintage αναφορές στα ταχύπλοα, ενώ τα μπλε και λευκά πατάκια παραπέμπουν στον θαλάσσιο κόσμο.

Στα πλαϊνά υπάρχουν σχοινιά εμπνευσμένα από ναυτικούς κόμπους και, τέλος, ένα νέο ύφασμα που ονομάζεται Scia, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η χρωματική επιλογή αυτής της έκδοσης του Spiaggina έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κύτος ενός σκάφους και στην επιφάνεια της θάλασσας, με μια γραμμή να χωρίζει το αμάξωμα περίπου στο σημείο όπου θα βρισκόταν η ίσαλος γραμμή.

Και μπορεί να μην φαίνεται, όμως το Spiaggina είναι εξωφρενικά ακριβό, καθώς η τιμή της βασικής έκδοσης ξεκινά από 85.000 ευρώ.