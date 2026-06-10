Το Ford Escort RS Mk1 αναγεννήθηκε και κοστίζει 400.000 ευρώ

To πρώτης γενιάς Ford Escort RS ξαναμπαίνει στην παραγωγή από την Boreham Motorworks με ρετρομοντέρνα αισθητική και αναβαθμισμένα κινητήρια σύνολα.

Η βρετανική εταιρεία Boreham Motorworks αποκάλυψε «το πρώτο ολοκαίνουργιο Ford Escort Mk1 που έχει κατασκευαστεί εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια», σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα από τα πιο ελαφριά αυτοκίνητα υψηλής απόδοσης των τελευταίων ετών.

Σημειώνεται πως το Escort της Boreham είναι μια εντελώς νέα δημιουργία και όχι μια ανακατασκευή του παλιού Escort και φυσικά, η εταιρεία έχει λάβει επίσημη άδεια από τη Ford για να χρησιμοποιήσει το όνομα. Η παραγωγή του θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες για μόνο 150 αυτοκίνητα (δεξιοτίμονα και αριστεροτίμονα) με την τιμή για το καθένα να ξεπερνά τα 400.000 ευρώ.

Επιλογή ανάμεσα σε δύο κινητήρες

Το Escort τροφοδοτείται από έναν καινούργιο τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα που η εταιρεία ισχυρίζεται ότι προσφέρει μια «αναλογική εμπειρία οδήγησης» στροφάροντας μέχρι τις 10.000 σ.α.λ.. Η χωρητικότητα του συνόλου είναι 2,2 λίτρα, αποδίδει 330 ίππους και συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 5 σχέσεων που στέλνει την κίνηση στους πίσω τροχούς.

Η Boreham δεν έχει ανακοινώσει ακόμη στοιχεία για τις επιδόσεις του αυτοκινήτου αλλά με δεδομένο πως το βάρος του αυτοκινήτου δεν ξεπερνά τα 895 κιλά, το Escort αναμένεται να συμβαδίζει με τα περισσότερα σύγχρονα σπορ αυτοκίνητα.

Διαθέσιμη θα είναι μια αναβαθμισμένη έκδοση του Twin Cam κινητήρα με τον οποίο το Escort πέτυχε πολλές επιτυχίες στους αγώνες. Η χωρητικότητά του έχει αυξηθεί από τα 1.558 κ.εκ. στα 1.845 κ.εκ., ενώ τα επίσης, τα διπλά καρμπυρατέρ Weber έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονο σύστημα ψεκασμού, αυξάνοντας στην ισχύ στους 183 ίππους. Το κιβώτιο των 4 σχέσεων παραμένει και η κίνηση στέλνεται και σε αυτήν την περίπτωση στους πίσω τροχούς.

Η ανάρτησή του αναλύεται σε γόνατα ΜακΦέρσον μπροστά και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω που η Boreham θεωρεί ότι βελτιώνει τον έλεγχο του πίσω άξονα, ενώ το αυτόματο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης παρέχει «ελεγχόμενη και προβλέψιμη» υπερστροφή.

Ρετρό αισθητική

Εκτός από όλες τις μηχανολογικές αλλαγές, η Boreham προσέλαβε τον Wayne Burgess – πρώην επικεφαλής σχεδιασμού για τα μοντέλα Jaguar SVR, για να αναβαθμίσει αισθητικά το Escort. Οι χρωμιωμένοι προφυλακτήρες και τα φλας αφαιρέθηκαν για να ταιριάζουν με την εμφάνιση των σύγχρονων αγωνιστικών αυτοκινήτων, ενώ διαφορετική είναι επίσης η σχεδίασης των LED φωτιστικών σωμάτων.

Μέσα στην καμπίνα, υπάρχουν αναφορές στο Escort πρώτης γενιάς, όπως ο πίνακας οργάνων με τα 6 οργάνα.