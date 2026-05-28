Το Ford Puma γράφει ιστορία με 1.000.000 πωλήσεις

Μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες, τεχνολογική καινοτομία και οδηγική ευχαρίστηση κορυφώνεται για τη Ford, καθώς το εμβληματικό Puma μόλις πέρασε το κατώφλι του 1.000.000ού.

Η παραγωγή του ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2019 και το ορόσημο επετεύχθη στις 20 Μαΐου του 2026, δηλαδή το Ford Puma χρειάστηκε λιγότερο από 7 χρόνια για να επιτύχει αυτό το σημείο αναφοράς.

Το πιο δημοφιλές Ford το 2025

Το δημοφιλές crossover ήταν το επιβατικό μοντέλο της εταιρείας με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025, καθώς και το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες ταξινομήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο τις χρονιές 2023, 2024 και 2025.

Αυτό όχι μόνο αποδεικνύει πόσο δημοφιλές είναι το Puma, αλλά επιβεβαιώνει επίσης ότι το μοντέλο διαθέτει τη σωστή «συνταγή» επιτυχίας.

Fun-to-drive και πρακτικό

Τόσο το Puma EcoBoost Hybrid όσο και το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E ξεχωρίζουν για την οδηγική απόλαυση που προσφέρουν στους οδηγούς, η οποία αποτελεί βασικό μέρος της απήχησής τους, όπως και στην έκδοση ST Powershift και παράλληλα, οι πελάτες εξακολουθούν να εκθειάζουν το στιλ, τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα αλλά και την πρακτικότητά του.

Το MegaBox στο υβριδικό μοντέλο αλλά και το GigaBox στο αμιγώς ηλεκτρικό προσφέρουν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του πορτ μπαγκάζ, χωρίς να επηρεάζεται η ευρυχωρία των επιβατών.

Το Ford Puma κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Κραϊόβα στη Ρουμανία, όπου οι εργαζόμενοι συμβάλλουν καθημερινά με σκληρή δουλειά και προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια στην παραγωγή οχημάτων.