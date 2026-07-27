Το Ford Ranger σε ντίζελ και plug-in hybrid: Δύο δρόμοι, ένα αποτέλεσμα

Το pick-up της Ford Pro διατίθεται τόσο με τον δοκιμασμένο κινητήρα πετρελαίου 3.0L V6 EcoBlue όσο και με ένα προηγμένο κινητήρα Plug-in Hybrid.

Το Ford Ranger, ένα από τα δημοφιλέστερα οχήματα τύπου pick-up σε Ελλάδα και Ευρώπη, διευρύνει τις δυνατότητές του προσφέροντας στους πελάτες πραγματικές επιλογές όσον αφορά το σύστημα κίνησης.

Το pick-up της Ford Pro διατίθεται τόσο με τον δοκιμασμένο κινητήρα πετρελαίου 3.0L V6 EcoBlue όσο και με ένα προηγμένο κινητήρα Plug-in Hybrid, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών – από την απαιτητική επαγγελματική χρήση έως τη σύγχρονη καθημερινή μετακίνηση.

Αμφότερες οι επιλογές εξυπηρετούν τον στόχο για μειωμένη κατανάλωση καυσίμου ή/και ενέργειας που έχει ως πρακτικό αντίκτυπο την ελαχιστοποίηση του πραγματικού λειτουργικού κόστους για κάθε επαγγελματία οδηγό.

Ο προηγμένος κινητήρας ντίζελ 3.0L V6 EcoBlue της εταιρείας ενδείκνυται για όσους διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις, εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση πετρελαίου σε συνδυασμό με την ευκολία άμεσου ανεφοδιασμού στο δίκτυο πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας μας.

Την ίδια στιγμή, η Plug-in Hybrid έκδοση του Ford Ranger φέρνει με τη σειρά της μία νέα προσέγγιση και φιλοσοφία στην κατηγορία των pick-up οχημάτων, προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα κίνησης αμιγώς με ηλεκτρική ενέργεια για έως και 50 χλμ. Με τη φόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης να γίνεται εύκολα, ακόμα και σε απλή οικιακή πρίζα, οι καθημερινές μικρές μετακινήσεις πραγματοποιούνται με ελάχιστο κόστος, καθιστώντας το νέο Ranger PHEV εξαιρετικά οικονομικό σε βάθος χρόνου. Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται με το προηγμένο, αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων της εταιρείας.

Ο ντίζελ κινητήρας ξεχωρίζει για την ισχύ των 240 PS και για την υψηλή και άμεσα διαθέσιμη ροπή σε ευρύ φάσμα στροφών, η οποία φτάνει τα 600 Nm. Την ίδια στιγμή, η Plug-in Hybrid έκδοση εισάγει μια νέα διάσταση στις επιδόσεις, συνδυάζοντας τον θερμικό 2.3L EcoBoost βενζινοκινητήρα της εταιρείας με ένα ισχυρό ηλεκτρικό μοτέρ 75 kW για υψηλή συνδυαστική ισχύ 281 ίππων και άμεση απόκριση χάρη στην εντυπωσιακή ροπή των 697 Nm.

Και στις δύο εκδόσεις του, το εξελιγμένο σύστημα μετάδοσης της κίνησης και στους τέσσερις τροχούς, το «κλείδωμα» του κεντρικού και πίσω διαφορικού και η δυνατότητα επιλογής κοντών σχέσεων εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης και ελέγχου σε κάθε έδαφος. Η έκδοση Plug-in Hybrid προσθέτει ένα επιπλέον πλεονέκτημα, επιτρέποντας σχεδόν αθόρυβη κίνηση στη φύση και εξαιρετικά ακριβή διαχείριση της ροπής, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει και την τεχνολογία Pro Power Onboard, μέσω της οποίας το όχημα μπορεί να λειτουργήσει ως φορητή πηγή ενέργειας για εργαλεία και εξοπλισμό. Στον τομέα της ρυμούλκησης και στις δύο περιπτώσεις η ικανότητα φτάνει τα 3.500 κιλά (με φρένα).

Το μοντέλο προσφέρεται στην ελληνική αγορά με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect και προνομιακή χρηματοδότηση με επιτόκιο από 2,99%.