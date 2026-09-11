To γερμανικό compact SUV που είναι πρώτο σε πωλήσεις στην Ευρώπη

Η κατηγορία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Dataforce.

Τα compact SUV (οικογενειακά θα τα λέγαμε στην Ελλάδα) εδραίωσαν τη θέση τους ως η μεγαλύτερη κατηγορία οχημάτων στην Ευρώπη, με μερίδιο αγοράς 21% έως τον Ιούλιο, καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 12%, στα 1,7 εκατομμύρια οχήματα, με κινητήρια δύναμη τα κινεζικά brands και τις ανανεωμένες γκάμες των Volkswagen, Skoda, Dacia, MG και Toyota.

Η αύξηση ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία αναπτύχθηκε κατά 5,4% στους πρώτους επτά μήνες.

Η κατηγορία αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Dataforce, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα έναντι των μικρών SUV, της δεύτερης μεγαλύτερης κατηγορίας στην περιοχή με μερίδιο 16%, ενώ την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε η κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων πόλης (Β-segment).

Τα SUV αντιπροσωπεύουν πλέον το 58% όλων των αυτοκινήτων που πωλούνται στην Ευρώπη. Η κατηγορία των compact SUV προσφέρει τη μεγαλύτερη ποικιλία, με 66 μοντέλα να ξεπερνούν τις 1.000 πωλήσεις έως τον Ιούλιο.

Η κατηγορία διευρύνθηκε με την προσθήκη της δεύτερης γενιάς του VW T-Roc, το οποίο μεγάλωσε σε διαστάσεις, αφήνοντας την κατηγορία των B-SUV για αυτήν των C-SUV.

Η VW καταλαμβάνει την πρώτη και τη δεύτερη θέση με τo T-Roc και το μεγαλύτερο Tiguan. Τρίτο ήταν το Kia Sportage, ακολουθούμενο από τα Hyundai Tucson και Nissan Qashqai.

Οι πρωταγωνιστές

Τα compact SUV με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

1 VW T-Roc – 115.238

2 VW Tiguan – 110.180

3 Kia Sportage – 94.146

4 Hyundai Tucson – 93.682

5 Nissan Qashqai – 92.260

6 Peugeot 3008 – 72.960

7 Skoda Elroq – 67.818

8 Toyota C-HR – 65.760

9 Ford Kuga – 57.035

10 Skoda Karoq – 53.882

Τα κινεζικά brands διπλασίασαν το μερίδιό τους κατά την εξεταζόμενη περίοδο, καταλαμβάνοντας το 15% της κατηγορίας, με επικεφαλής το MG HS στη 12η θέση. Η παρουσία τους ενισχύθηκε με το λανσάρισμα νέων μοντέλων, μεταξύ των οποίων το ηλεκτρικό Leapmotor B10, το Geely Starray, το Chery Tiggo 7, το Omoda 7 και το BYD Sealion 5 PHEV.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκε της ανάπτυξης των κινεζικών brands και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αγορά της Ευρώπης για compact SUV. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα κινεζικά brands αντιπροσώπευαν το 29% όλων των πωλήσεων compact SUV στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ τα ευρωπαϊκά brands είχαν μερίδιο 32%.

Το Skoda Elroq είναι το ηλεκτρικό compact SUV με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Η γκάμα των ηλεκτρικών μοντέλων στην κατηγορία έχει διευρυνθεί, με 21 EV να καταγράφουν περισσότερες από 1.000 πωλήσεις έως τον Ιούλιο, έναντι 14 την ίδια περίοδο πέρσι.

Τα ηλεκτρικά compact SUV με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

1 Skoda Elroq – 67.737

2 VW ID.4 – 46.065

3 Kia EV3 – 31.543

4 Renault Scenic E-Tech – 27.495

5 Ford Explorer – 25.717

6 Toyota C-HR+ – 18.851

7 Leapmotor B10 – 16.613

8 Kia EV5 – 15.718

9 Peugeot 3008 – 13.012

10 MG S5 – 10.909

Οι πωλήσεις υβριδικών αυξήθηκαν κατά 23%, με το Toyota C-HR να ηγείται, με όγκο 47.055 μονάδων, όμως αντιμετώπισε ισχυρή πρόκληση από το ανανεωμένο Kia Sportage, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση, με τις πωλήσεις του να αυξάνονται κατά 36%, στις 46.311 μονάδες.

Η Renault Group παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης στα υβριδικά της κατηγορίας, ακολουθούμενη από τις Hyundai-Kia και Toyota.

Τα κινεζικά brands, από μια αρχικά περιορισμένη παρουσία, ενισχύθηκαν, ώστε να καταλάβουν μερίδιο 15%, με τις συνολικές πωλήσεις υβριδικών compact SUV να ανέρχονται σε σχεδόν 60.000 μονάδες.

Τα υβριδικά compact SUV με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη

1 Toyota C-HR – 47.055

2 Kia Sportage – 46.311

3 Hyundai Tucson – 41.863

4 Renault Symbioz – 35.245

5 Nissan Qashqai – 35.161

6 Dacia Bigster – 33.417

7 Ford Kuga – 30.236

8 MG HS – 28.050

9 Renault Austral – 27.873

10 Omoda 5 – 21.594