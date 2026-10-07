To Google Assistant φεύγει, το Gemini έρχεται

Η αντικατάσταση του Google Assistant από το Gemini ήταν μια διαδικασία που αρχικά επρόκειτο να ξεκινήσει στα τέλη του 2025.

Ήρθε η ώρα οι χρήστες να πουν αντίο στο Google Assistant. Η Google φαίνεται να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάργησης του Google Assistant σε συσκευές Android και στο Android Auto, με τους χρήστες πλέον να είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το Gemini.

Η αντικατάσταση του Google Assistant από το Gemini ήταν μια διαδικασία που αρχικά επρόκειτο να ξεκινήσει στα τέλη του 2025, λίγο μετά την έναρξη της διάθεσης του νέου βοηθού που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη σε χρήστες Android και Android Auto. Ωστόσο, η Google ήθελε να κάνει τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο απλή και εύκολη για όλους, οπότε το Google Assistant παρέμεινε διαθέσιμο ως επιλογή, παρά το γεγονός ότι το Gemini είχε ενεργοποιηθεί στις περισσότερες συσκευές.

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ωστόσο, η Google ανακοίνωσε ως ημερομηνία κατάργησης του Google Assistant την 3η Σεπτεμβρίου για συσκευές Android, συμπεριλαμβανομένων τηλεφώνων και tablet, καθώς και για το Android Auto.

Αν και η διαδικασία πράγματι ξεκίνησε στις αρχές Σεπτεμβρίου, πλέον αναφέρεται ότι το Google Assistant έχει επισήμως καταργηθεί σε αυτές τις συσκευές. Η Google έχει αφαιρέσει τόσο τις επιλογές επιστροφής στο Google Assistant όσο και τη ρύθμιση «Εναλλαγή στο Google Assistant» από την εφαρμογή Google.

Από εδώ και στο εξής, το Gemini θα είναι ο μοναδικός βοηθός που θα προσφέρεται σε όλες τις πλατφόρμες της Google.

Η Google είχε εξηγήσει στην αρχική ανακοίνωσή της ότι η διαδικασία θα χρειαζόταν μερικές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

«Αναμένεται ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειαστεί μερικές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί για όλους. Μόλις καταργηθεί η διαθεσιμότητα, δεν θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε ή να επιστρέψετε στο Google Assistant στο τηλέφωνο, το tablet ή τις συνδεδεμένες συσκευές σας», είχε αναφέρει η Google.

Η Google παρουσίασε το Gemini ως μια εξελιγμένη έκδοση του Google Assistant, υποστηρίζοντας ότι το σύνολο των δυνατοτήτων του θα περιλάμβανε λειτουργίες νέας γενιάς, επιπλέον εκείνων που υπήρχαν ήδη στο Google Assistant.

Συνομιλία με το Gemini στο αυτοκίνητό σας

Όταν συνδέετε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητό σας με το Android Auto, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φωνή σας για να συνομιλήσετε με το Gemini και να ολοκληρώσετε τις εργασίες σας. Με το Gemini ως συνοδηγό, μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα, όπως:

Πραγματοποίηση κλήσεων και αποστολή μηνυμάτων κειμένου

Εύρεση μερών και έναρξη πλοήγησης

Έναρξη, διακοπή και αλλαγή της μουσικής σας

Συνομιλία με το Gemini

Τι χρειάζεστε για να συνδεθείτε στο Gemini στο Android Auto

Στο Android Auto από το τηλέφωνό σας χρειάζεται:

Ένα τηλέφωνο Android με τουλάχιστον 2 GB RAM και Android 11 ή νεότερη έκδοση.

Το Gemini να έχει οριστεί ως ο ψηφιακός βοηθός σας.

Ένα όχημα που υποστηρίζει το Android Auto.

Για ένα όχημα με ενσωματωμένη την Google χρειάζεται:

Ένας Λογαριασμός Google συνδεδεμένος στο όχημά σας.

Το Gemini να έχει ενεργοποιηθεί ως ο βοηθός σας στις ρυθμίσεις του οχήματος.

Για να ενεργοποιήσετε το Gemini:

Στην οθόνη του αυτοκινήτου σας, πατήστε Ρυθμίσεις > Google > Βοηθός.

Στη συνέχεια επιλέξτε το Gemini [icon] ως ψηφιακό βοηθό σας.

Αν το Gemini δεν εμφανίζεται στη λίστα, βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό του οχήματός σας είναι ενημερωμένο.