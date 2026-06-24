To Hyundai i20 N επιστρέφει και θα «καίει» βενζίνη

Το επόμενο Hyundai i20 N θα είναι, κατά πάσα πιθανότητα, υβριδικό και για μια ακόμη φορά, θα αποτελέσει την πύλη εισόδου στα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων της Hyundai.

Στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, η Hyundai παρουσίασε την πρώτη υψηλών επιδόσεων «N έκδοση» για το i20 με 204 ίππους, 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο και μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης ως απάντηση στα Ford Fiesta ST, Mini Cooper S και Volkswagen Polo GTI.

Νέα γενιά σε ένα καινούργιο περιβάλλον

Ο Manfred Harrer, επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης της Hyundai επιβεβαίωσε σε δηλώσεις του ότι οι Κορεάτες θέλουν να «επιστρέψουν τα προσιτά N μοντέλα στη γκάμα» με σκοπό η μάρκα να γίνει πιο ελκυστική σε νέους αγοραστές.

«Ένα i20 N για την Ευρώπη είναι απαραίτητο», είπε ο Harrer, επειδή «το χάσμα είναι πολύ μεγάλο» μεταξύ των προηγούμενων βενζινοκίνητων μοντέλων N της Hyundai και των μεγαλύτερων και πολύ πιο ισχυρών ηλεκτρικών μοντέλων.

«Χρειαζόμαστε πίσω αυτό το εισαγωγικό μοντέλο για τους θαυμαστές μας», είπε ο Harrer, προσθέτοντας: «Εργαζόμαστε εντατικά για να το κάνουμε αυτό το συντομότερο δυνατό. Η άφιξή του δεν είναι τόσο μακριά».

Τα ευχάριστα νέα για την Hyundai είναι πως αυτή τη φορά, το νέο Hyundai i20 N θα έχει σαφώς μικρότερο ανταγωνισμό, αφού κοιτώντας την κατηγορία των βενζινοκίνητων hot-hatch, μόνο το Mini Cooper S συνεχίζει να διατίθεται.

Βάση ο 1.600άρης turbo κινητήρας του ομίλου

Ο Harrer δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το κινητήριο σύνολο του επόμενου Hyundai i20 N αλλά σημείωσε πως το αυτοκίνητο θα «χρησιμοποιεί υπάρχουσα τεχνολογία».

Αυτό σημαίνει πιθανότατα πως η ισχύς του νέου Hyundai i20 N θα πηγάζει από έναν τετρακύλινδρο turbo κινητήρα 1,6 λίτρων σε συνδυασμό με κάποιας μορφής ηλεκτρική βοήθεια.

Ο Harrer ανέφερε επίσης ότι το νέο i20 N θα μιμείται τον χαρακτήρα του αμιγώς βενζινοκίνητου προκατόχου του. «Έχει σπορ αίσθηση – μην ανησυχείτε γι’ αυτό», υπογράμμισε.

Το νέο Hyundai i20 N θα αποτελέσει την κορυφαία έκδοση του νέας γενιάς i20 που πρόκειται να παρουσιαστεί επίσημα στην Ευρώπη.

Το αυτοκίνητο που προορίζεται για την βραζιλιάνικη αγορά αποκαλύφθηκε την περασμένη εβδομάδα, υιοθετώντας μια πολύ διαφορετική σιλουέτα και ένα εντελώς νέο εσωτερικό, ωστόσο η Hyundai δεν έχει επιβεβαιώσει εάν το αυτοκίνητο αυτό θα μοιράζει με το ευρωπαϊκών προδιαγραφών i20.

Σε κάθε περίπτωση, ο ερχομός ενός νέου Hyundai i20 N που θα ανεφοδιάζεται σε πρατήρια υγρών καυσίμων αποτελεί μια ευχάριστη είδηση για τα αυτιά των απανταχού petrolheads. Οι πωλήσεις αναμένεται ξεκινήσουν το 2028.