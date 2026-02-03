Το Hyundai Motor Group αντικαθιστά την ανθρώπινη όραση – Η τεχνολογία που φέρνει την επανάσταση

Μια έξυπνη τεχνολογία από τον κορεατικό όμιλο που έρχεται να αθροίσει επιπλέον πόντους στον τομέα της ασφάλειας.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επιφέρει στον τομέα της ασφάλειας οι κάμερες, τα ραντάρ και τα LiDAR στα σύγχρονα οχήματα – δίνοντας στα αυτοκίνητα «μάτια» για να αναγνωρίζουν γύρω κίνηση, πεζούς και ποδηλάτες – εξακολουθούν να υπάρχουν «τυφλά» σημεία. Για παράδειγμα, σε στενά ή δρόμους με πολλά σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα παραδοσιακά συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού αδυνατούν να συγκεντρώσουν επαρκείς πληροφορίες, με αποτέλεσμα να καθυστερούν την αντίδραση όταν ο κίνδυνος εμφανίζεται ξαφνικά.

Τώρα, το Hyundai Motor Group, σε συνεργασία με τη Kia, παρουσίασε μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας. Ο λόγος για την τεχνολογία Vision Pulse, η οποία υπόσχεται να «βλέπει» πέρα από τα εμπόδια και να ανιχνεύει αντικείμενα που βρίσκονται εκτός του άμεσου οπτικού πεδίου του οδηγού ή των συμβατικών αισθητήρων του οχήματος.

Η τεχνολογία Vision Pulse βασίζεται στα σήματα ultra-wideband (UWB), μια μορφή ραδιοκυμάτων υψηλής συχνότητας που χρησιμοποιείται ήδη σε πολλές σύγχρονες συσκευές, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα και τα wearables. Μέσω ενός δικτύου UWB μονάδων που εκπέμπουν και λαμβάνουν σήματα, το όχημα μπορεί να υπολογίζει με εξαιρετική ακρίβεια (περίπου 10 εκατοστά) τη θέση άλλων οχημάτων, πεζών ή αντικειμένων σε μια ακτίνα έως και 100 μέτρων, ακόμη και όταν αυτοί βρίσκονται πίσω από εμπόδια όπως άλλα αυτοκίνητα ή κτίρια

Αυτή η προσέγγιση υπερβαίνει τα όρια των παραδοσιακών συστημάτων, τα οποία «μετρούν» αντικείμενα που βρίσκονται μέσα στο οπτικό ή ανιχνεύσιμο πεδίο τους, αλλά δυσκολεύονται σε πολύπλοκες συνθήκες, – όπως για παράδειγμα τις νυχτερινές ώρες. Το Vision Pulse, αντίθετα, αξιοποιεί την ταχύτητα των σημάτων ultra-wideband, διατηρώντας ακρίβεια εντοπισμού που φτάνει το 99% ακόμα και όταν οι συνθήκες εμποδίζουν την απευθείας οπτική επαφή.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα είναι ότι η λειτουργία μπορεί να ενσωματωθεί σε οχήματα που ήδη διαθέτουν UWB συσκευές, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού.

Πέρα από την οδική ασφάλεια, η τεχνολογία Vision Pulse εμφανίζει δυνατότητες εφαρμογής και σε άλλα πεδία, όπως στη βιομηχανία και την έρευνα-διάσωση ατόμων σε καταστροφές, όπου η ταχεία και αξιόπιστη ανίχνευση ανθρώπων και αντικειμένων είναι κρίσιμη.

Δείτε το σχετικό βίντεο στη συνέχεια: