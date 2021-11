Το ID.3 φέρνει νέους πελάτες στη Volkswagen

Σε ένα μόλις χρόνο εμπορικής παρουσίας, το αμιγώς ηλεκτρικό ID.3 έχει αναδειχθεί σε πολύ σημαντικό μοντέλο στη γκάμα της Volkswagen.

Από τις περίπου 150.000 παραγγελίες που έχει δεχθεί η Volkswagen το τελευταίο δωδεκάμηνο, σχεδόν οι μισές από αυτές προέρχονται από πελάτες που ουδέποτε στο παρελθόν είχαν στην κατοχή τους ένα μοντέλο της εταιρείας.

Ο Klaus Zellmer, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen, υπεύθυνος για τις Πωλήσεις, το Marketing και το After Sales, δήλωσε σχετικά: «Το ID.3 έχει αναδειχθεί σε απόλυτη επιτυχία για την εταιρεία. Αρέσει πολύ και έχει φτάσει σε χρόνο ρεκόρ στις κορυφαίες θέσεις μεταξύ των νέων ταξινομήσεων, σε μεγάλο αριθμό χωρών. Έχει ιδιαίτερη αξία ότι έχει φέρει εντελώς νέους πελάτες στην οικογένεια της Volkswagen, κάτι πολύ σημαντικό για τη στροφή της μάρκας στην αυτοκίνηση του μέλλοντος και ισχυρή απόδειξη ότι είμαστε στον σωστό δρόμο με αυτή τη γκάμα και τη στρατηγική μας για την ηλεκτροκίνηση.»

Προκειμένου να γίνει πιο κατανοητό, κατά μέσο όρο, η αναλογία εντελώς νέων πελατών της Volkswagen που για πρώτη φορά επιλέγουν τη μάρκα για άλλα μοντέλα, είναι περίπου 36%. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, η έντονη ζήτηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τόσο για το ID.3 όσο και άλλα μοντέλα της γκάμας ID., κατέστησαν τη Volkswagen τον ηγέτη στην αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Για παράδειγμα τον Αύγουστο, το ID.3 ήταν το best-seller ηλεκτρικό αυτοκίνητο σε πολλές σημαντικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας. Συνολικά, τον ίδιο μήνα το ID.3 ήταν στην κορυφή των πωλήσεων στη Δυτική Ευρώπη. Προκειμένου να καλυφθεί η μεγάλη ζήτηση, οι γραμμές παραγωγής στη Δρέσδη και το Zwickau δουλεύουν σε πλήρεις ρυθμούς, μάλιστα στο Zwickau απασχολούνται τρεις βάρδιες και στις δύο γραμμές παραγωγής, με την ημερήσια παραγωγή να ανέρχεται σε 1.200 ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Volkswagen έκανε πρόσφατα έρευνα ανάμεσα στους πελάτες του ID.3 στη Γερμανία, σχετικά με τους λόγους της αγοράς τους. Ψηλά στη λίστα των κριτηρίων τους σκόραραν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του μοντέλου (60%) και η καινοτόμος τεχνολογία (51%). Για σχεδόν το 80% των Γερμανών πελατών, το ID.3 είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο όχημα στο νοικοκυριό τους.

Για τους περισσότερους χρήστες, η φόρτιση των οχημάτων τους στο σπίτι είναι ήδη πλήρως ουδέτερη ως προς τον άνθρακα. Περίπου το 70% αυτών χρησιμοποιούν αποκλειστικά πράσινη ηλεκτρική ενέργεια, είτε από το δικό τους φωτοβολταϊκό σύστημα είτε από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεδομένου του γεγονότος ότι η παραγωγή ID.3 στη Δρέσδη και το Zwickau είναι επίσης ουδέτερη ως προς τον άνθρακα, η Volkswagen έχει φτάσει πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου για καθαρή κινητικότητα, ουδέτερη περιβαλλοντικά ως προς τον άνθρακα. Πρόκειται αναμφισβήτητα για μία ακόμα απόδειξη ότι η γκάμα ID. συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία της στρατηγικής Way to Zero της Volkswagen.