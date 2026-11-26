To JAC E30X είναι ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που κάνει δειλά-δειλά τα πρώτα του βήματα στην αγορά της Ευρώπης.

Οι κινεζικές μάρκες αυτοκινήτων έχουν κατακλύσει τα τελευταία χρόνια την ευρωπαϊκή αγορά, διεκδικώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων και επεκτείνοντας διαρκώς την παρουσία τους όχι μόνο με εξαγωγές, αλλά και με τοπικές μονάδες παραγωγής.

Μία ακόμη εταιρεία που έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη λίστα είναι η JAC Motors, η οποία κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της στα επιβατικά οχήματα με το E30X, ένα αμιγώς ηλεκτρικό πόλης μήκους 4 μέτρων που έχει ήδη ξεκινήσει να βγαίνει από τη γραμμή παραγωγής του ιστορικού εργοστασίου της Santana Motors στο Λινάρες της Ισπανίας.

Τα οχήματα φτάνουν στις εγκαταστάσεις της Ανδαλουσίας από την Κίνα σε μορφή ημι-συναρμολογημένων κιτ και ολοκληρώνονται επί ευρωπαϊκού εδάφους με ρυθμό περίπου 200 αυτοκινήτων τον μήνα.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βιομηχανικό ορόσημο, καθώς είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο εργοστάσιο, το οποίο επί μισό αιώνα συναρμολογούσε εμβληματικά μοντέλα των Land Rover και Suzuki υπό το σήμα της Santana, παράγει ένα αμιγώς ηλεκτρικό επιβατικό όχημα που φέρει το λογότυπο μιας κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ποια είναι η JAC Motors

Η ίδια η JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile) παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό, ωστόσο πρόκειται για έναν κρατικό βιομηχανικό κολοσσό με έδρα την πόλη Χεφέι και ιστορία που ξεκινά το 1964.

Στην ευρωπαϊκή αγορά διαθέτει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στα επαγγελματικά οχήματα και στην αγορά της Κίνας λειτουργεί ως στρατηγικός κατασκευαστής για κορυφαίους τεχνολογικούς ομίλους, έχοντας συναρμολογήσει τα πρώτα μοντέλα της NIO και παράγοντας σήμερα τα υπερπολυτελή σεντάν Maextro για λογαριασμό της Huawei.

Για τον Ευρωπαίο αγοραστή, ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του βιογραφικού της JAC είναι η στενή της σχέση με τον όμιλο Volkswagen. Το 2021 ο γερμανικός κολοσσός επένδυσε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αποκτώντας το 50% της μητρικής εταιρείας της JAC, με το υπόλοιπο 50% να παραμένει υπό τον έλεγχο του κινεζικού κράτους.

Επιπλέον, η Volkswagen κατέχει το 75% της κοινοπραξίας Volkswagen Anhui που ιδρύθηκε το 2017 στο Χεφέι, στις εγκαταστάσεις της οποίας κατασκευάζεται το CUPRA Tavascan που πωλείται κανονικά στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τι εστί JAC E30X

Το JAC E30X τοποθετείται στην καρδιά της κατηγορίας των μικρών αυτοκινήτων πόλης, έχοντας μέγεθος αντίστοιχο με ένα SEAT Ibiza. Το μήκος του φτάνει τα 4,02 μέτρα, το πλάτος τα 1,77 μέτρα και το ύψος τα 1,56 μέτρα, ενώ το μεταξόνιό του αγγίζει τα 2,62 μέτρα.

Βασίζεται στην πλατφόρμα DI της JAC και κινείται χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 136 ίππων και 175 Nm ροπής που αντλεί ενέργεια από μπαταρία LFP χωρητικότητας 41 ή 51,5 kWh, έχοντας τη δυνατότητα να κάνει ακόμη και 374 χιλιόμετρα με μία φόρτιση (WLTP).

Όσον αφορά τη φόρτιση, το μοντέλο διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) ισχύος 11 kW. Ταυτόχρονα, μπορεί να συνδεθεί και με ταχυφορτιστή, με τη μέγιστη ισχύ να περιορίζεται ωστόσο στα 64 kW, απαιτώντας περίπου 45 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειας από το 30% έως το 80% για τη μπαταρία των 51,5 kWh.

Στην καμπίνα δεσπόζει ένας ψηφιακός πίνακας οργάνων 6,2 ιντσών και μία οθόνη αφής 12,8 ή 15,6 ιντσών ανάλογα με την έκδοση, ενώ στάνταρ είναι η ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, η αντλία θερμότητας για βέλτιστη διαχείριση της θερμοκρασίας και η κάμερα περιμετρικής θέασης 360 μοιρών.

Επιπλέον, η εργοστασιακή εγγύηση φτάνει τα 5 έτη ή 100.000 χιλιόμετρα για τα μηχανικά μέρη και τα 8 έτη ή 150.000 χιλιόμετρα για τη μπαταρία.

Η τιμή του στη Γερμανία

Όσον αφορά το κόστος απόκτησης, η τιμή εκκίνησης του αυτοκινήτου στην Κίνα είναι 69.900 γουάν, δηλαδή κάτω από 9.000 ευρώ, ωστόσο λόγω των διαφορετικών προδιαγραφών ασφαλείας, του επιπλέον εξοπλισμού και της φορολογίας, η τιμή του αυτοκινήτου στην Ευρώπη είναι σημαντικά υψηλότερη.

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Συγκεκριμένα, στη γερμανική αγορά, όπου το αυτοκίνητο διατίθεται ήδη επίσημα, η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 26.490 ευρώ για την έκδοση με τη μπαταρία των 41 kWh και φτάνει τα 28.490 ευρώ για εκείνη των 51,5 kWh.