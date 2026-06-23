Το ηλεκτρικό pick-up των 23.000 ευρώ που θέλει να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού

Σε μια εποχή όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και πιο ακριβά διαθέτοντας περίπλοκα συστήματα κίνησης και μεγάλες μπαταρίες που συχνά ανεβάζουν το κόστος σε δυσθεώρητα επίπεδα, μια νεοφυής εταιρεία ακολουθεί ακριβώς την αντίθετη διαδρομή.

Η Slate Auto είναι μια άγνωστη εταιρεία στην Ευρώπη, η οποία παρουσίασε πρόσφατα ένα ηλεκτρικό pick-up που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την έννοια του προσιτού EV με τιμή που ξεκινά από τα 23.000 ευρώ και φιλοσοφία που θυμίζει περισσότερο τα απλά επαγγελματικά οχήματα του παρελθόντος.

Το μικρό διθέσιο pick-up σχεδιάστηκε με γνώμονα τη λειτουργικότητα. Διαθέτει παράθυρα που ανεβοκατεβαίνουν χειρκίνητα, δεν προσφέρει κεντρική οθόνη στη βασική έκδοση και αποφεύγει οτιδήποτε θεωρείται περιττό. Η λογική της εταιρείας είναι απλή: ο πελάτης αγοράζει ένα βασικό όχημα και στη συνέχεια προσθέτει μόνο όσα χαρακτηριστικά πραγματικά χρειάζεται.

Αυτό που κάνει το εγχείρημα ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι η δυνατότητα μετατροπής του οχήματος. Η Slate έχει αναπτύξει μια αρθρωτή πλατφόρμα, επιτρέποντας στο pick-up να μεταμορφώνεται ακόμη και σε 5θέσιο SUV μέσω ειδικών κιτ και αξεσουάρ. Η εταιρεία περιγράφει το μοντέλο της ως «transformer της αυτοκίνησης», όπου ο ιδιοκτήτης μπορεί να προσαρμόζει το όχημα ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η βασική έκδοση του Slate προσφέρει αυτονομία 240 χλμ., ενώ διατίθεται και με μεγαλύτερη μπαταρία που αυξάνει την αυτονομία στα 385 χλμ. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει περί τους 200 ίππους, που αρκούν για τις καθημερινές μετακινήσεις και τις ανάγκες ενός ελαφρού επαγγελματικού οχήματος.

Πίσω από το φιλόδοξο αυτό project βρίσκεται ένα ιδιαίτερα γνωστό όνομα. Ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, δεν συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας ούτε έχει ενεργό ρόλο στην εξέλιξη του οχήματος, όμως αποτελεί έναν από τους βασικούς χρηματοδότες της. Σύμφωνα με αποκαλύψεις του TechCrunch, η Slate Auto γεννήθηκε μέσα από τη Re:Build Manufacturing, έναν οργανισμό που συνδέεται με πρώην στελέχη της Amazon και ανθρώπους του στενού επιχειρηματικού κύκλου του Jeff Bezos. Η οικογενειακή επενδυτική εταιρεία του δισεκατομμυριούχου συμμετείχε στους αρχικούς γύρους χρηματοδότησης, ενώ συνεχίζει να στηρίζει την ανάπτυξη της start-up εταιρείας.

Επιπλέον, πολλά στελέχη της Slate προέρχονται από την Amazon, ενώ η φιλοσοφία του project θυμίζει έντονα το επιχειρηματικό μοντέλο του αμερικανικού κολοσσού, σύμφωνα με το οποίο ένα βασικό προϊόν προσφέρεται σε χαμηλή τιμή, σε συνδυασμό μ’ ένα οικοσύστημα αξεσουάρ και εξατομίκευσης που δημιουργεί πρόσθετα έσοδα.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον για τις νεοφυείς εταιρείες ηλεκτρικών οχημάτων, η Slate δείχνει να έχει κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού. Η εταιρεία έχει ήδη συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προκρατήσεις, ενώ πρόσφατα εξασφάλισε νέα χρηματοδότηση ύψους 650 εκατ. δολαρίων για να προχωρήσει στην παραγωγή του μοντέλου της στο τέλος του 2026.