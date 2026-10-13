Το ηλεκτρικό που αποδίδει 5 ίππους και κοστίζει 9.600 ευρώ

Το Metro είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό πολυμορφικό αλλά διατίθεται προαιρετικά και με σύστημα range extender, το οποίο περιλαμβάνει ένα ρεζερβουάρ βενζίνης 3 λίτρων και μια μικρή γεννήτρια.

Το Nora EV Metro είναι ένα μικρό αστικό MPV με πλήρως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, το οποίο σύντομα θα κυκλοφορήσει στο Πακιστάν.

Μπορεί να μην φέρει το σήμα της Toyota, όμως ενσωματώνει έναν συνδυασμό σχεδιαστικών στοιχείων από τα Alphard και Vellfire. Στο εμπρός μέρος, οι προβολείς μπορεί να είναι απλούστεροι, όμως η τεράστια μάσκα και οι κάθετες εισαγωγές αέρα με τις χρωμιωμένες λεπτομέρειες παραπέμπουν έντονα στα δύο Toyota.

Το ίδιο ισχύει και για τις επιφάνειες στο πλάι και το πίσω μέρος, με την κάθετη πίσω πόρτα, την αεροτομή οροφής και τα τριγωνικά πίσω φώτα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα Alphard και Vellfire, που διαθέτουν ηλεκτρικά συρόμενες πλαϊνές πόρτες, το Metro χρησιμοποιεί συμβατικές ανοιγόμενες πόρτες για την πρόσβαση στα καθίσματα που βρίσκονται πίσω.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NoRa EV (@nora.evtech)

Παρά τις ομοιότητες με τα ιαπωνικά πολυμορφικά, οι διαστάσεις του Metro είναι πιο περιορισμένες. Το όχημα έχει μήκος 3,90 μέτρα, γεγονός που το καθιστά μικρότερο ακόμη και από ευρωπαϊκά μικρά αυτοκίνητα.

Στο εσωτερικό, το Metro προσπαθεί να κρύψει τον οικονομικό του χαρακτήρα. Η πενταθέσια καμπίνα υιοθετεί σχεδιαστικά στοιχεία και χρωματικούς συνδυασμούς εμπνευσμένους από premium αυτοκίνητα. Το ταμπλό μπορεί να θυμίζει την οθόνη Hyperscreen της Mercedes, στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για ένα μεγάλο πλαστικό τμήμα με μια σχετικά απλή οθόνη πολυμέσων στο κέντρο.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει συνδεσιμότητα Bluetooth, θύρα USB, εκκίνηση με κουμπί, κλιματισμό, ηλεκτρικά παράθυρα και κάμερα οπισθοπορείας.

Μόλις 5 ίπποι

Η κίνηση προέρχεται από έναν ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο πίσω, ο οποίος αποδίδει 4.000 Watt, δηλαδή μόλις 5 ίππους.

Η εταιρεία προσφέρει διάφορες επιλογές μπαταρίας φωσφορικού λιθίου-σιδήρου (LFP), με χωρητικότητα 9 kWh, 15 kWh και 23,1 kWh. Η μεγαλύτερη μπαταρία προσφέρει αυτονομία μεταξύ 250 και 300 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τη φίρμα.

Το Metro θα διατίθεται προαιρετικά και με σύστημα range extender, το οποίο περιλαμβάνει ένα ρεζερβουάρ βενζίνης 3 λίτρων και μια μικρή γεννήτρια. Σύμφωνα με την εταιρεία, αυτό θα προσθέτει επιπλέον 150-180 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Η εταιρεία έχει υποσχεθεί ότι το επερχόμενο Metro θα κυκλοφορήσει σύντομα, με αρχική τιμή κάτω από 3.000.000 πακιστανικές ρουπίες (9.600 ευρώ).