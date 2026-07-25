Το ηλεκτρικό που κάνει 725 χιλιόμετρα με μπαταρία «νάνο»

Για να πετύχουν υψηλή αυτονομία, πολλοί κατασκευαστές ψάχνουν τρόπους για να τοποθετήσουν μεγάλης χωρητικότητας μπαταρίες στα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα. Η Geely έχει διαλέξει διαφορετικό μονοπάτι.

Στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, ο χρυσός κανόνας για να πετύχει ένα αυτοκίνητο αυτονομία άνω των 700 χιλιομέτρων ήταν μέχρι σήμερα ένας: τεράστιες και βαριές μπαταρίες, οι οποίες συχνά ξεπερνούν τις 100 kWh σε χωρητικότητα.

Η Geely έρχεται να ανατρέψει πλήρως αυτή τη λογική με το νέο της ηλεκτρικό σεντάν, το Galaxy TT, αποδεικνύοντας ότι το κλειδί για την επίτευξη μεγάλων αυτονομιών δεν είναι το μέγεθος της μπαταρίας αλλά η… αποδοτικότητα του συστήματος.

Η επανάσταση του συστήματος «16-σε-1»

Στοχεύοντας ευθέως το δημοφιλές Xiaomi SU7, η Geely ανέπτυξε σε συνεργασία με την εταιρεία InfiMotion το προηγμένο σύστημα 16-in-1 Intelligent E-Drive.

Αντί για πολλά ξεχωριστά εξαρτήματα, οι μηχανικοί κατάφεραν να ενσωματώσουν σε μία και μόνο συμπαγή μονάδα τον ηλεκτροκινητήρα, τον μετατροπέα τάσης, τον onboard φορτιστή, την κεντρική μονάδα ελέγχου και όλα τα συστήματα διαχείρισης της μπαταρίας.

Το περίβλημα αυτής της μονάδας είναι κατασκευασμένο από πανάλαφρο μαγνήσιο, με αποτέλεσμα το συνολικό της βάρος να περιορίζεται στα μόλις 75 κιλά.

Αυτή η δραστική μείωση βάρους σε συνδυασμό με την εξάλειψη των περιττών καλωδιώσεων ελαχιστοποιούν τις ενεργειακές απώλειες. Το σύστημα επιτυγχάνει ποσοστό ενεργειακής απόδοσης 93,8%, καθιστώντας το ένα από τα πιο αποδοτικά στον πλανήτη.

Στην πράξη, κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής διαδρομής γύρω από τη λίμνη Κινγκχάι στην Κίνα, το Galaxy TT κατέγραψε μέση κατανάλωση μόλις 8,2 kWh ανά 100 χιλιόμετρα, επίδοση που του χάρισε επίσημα ένα Ρεκόρ Γκίνες για τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας που έχει σημειωθεί ποτέ από ηλεκτρικό σεντάν παραγωγής.

Μικρή μπαταρία με μεγάλη αυτονομία

Χάρη στην υψηλή αποδοτικότητα του συστήματος, το Galaxy TT δεν χρειάζεται υπερβολικά μεγάλες μπαταρίες για να προσφέρει μεγάλη αυτονομία. Η κορυφαία έκδοση της γκάμας εξοπλίζεται με μια μπαταρία χωρητικότητας μόλις 75,2 kWh, δηλαδή ενός μεσαίου μεγέθους πακέτου κυψελών που θεωρείται «νάνος» σε σύγκριση με τα μεγέθη που απαιτούνται συνήθως για αυτοκίνητα που θέλουν να προσφέρουν μεγάλη αυτονομία, που είνια σε θέση να προσφέρει εμβέλεια που αγγίζει τα 725 χιλιόμετρα.

Παράλληλα, διατίθενται και μικρότερες εκδόσεις με μπαταρίες 63,8 kWh και 52,4 kWh, όλες υποστηριζόμενες από ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt.

Η μεγάλη αυτονομία δεν σημαίνει πως χρειάζεται να γίνουν συμβιβασμοί στην ισχύ. Η τετρακίνητη έκδοση με τους δύο ηλεκτροκινητήρες αποδίδει 425 kW, επιτρέποντας στο σεντάν να επιταχύνει από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,8 δευτερόλεπτα.

Το σύστημα διαχείρισης ροπής με υποστήριξη τεχνητής νοημοσύνης εξασφαλίζει ακαριαία απόκριση, ενώ ένα εξελιγμένο σύστημα ψύξης 54 καναλιών διατηρεί τις θερμοκρασίες χαμηλές ακόμη και σε συνθήκες υψηλού φορτίου.